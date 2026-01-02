Операція «Мідас». НАБУ має намір допитати 40 осіб

Досудове розслідування справи про масштабну корупцію в енергетиці продовжено до середини серпня 2026 року

Національне антикорупційне бюро заявило про намір допити 40 осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення щодо масштабної корупції в енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Наразі детективи з’ясовують місце проживання людей, яких планують допити.

Крім того, слідство збирається призначити та провести судові лінгвістично семантико-текстуальні та психологічні експертизи (психолого-лінгвістичної експертизи). Водночас станом на початок 2026 року тривають 13 судових комп’ютерно-технічних експертиз і шість експертиз звукозапису.

За інформацією правоохоронців, у рамках операції «Мідас» слідчі проведуть детальні огляди понад 150 одиниць вилученої техніки, з яких ноутбуки, планшети, мобільні телефони, накопичувачі та диски, відеореєстратори і, за необхідності можуть призначити додаткові судові комп’ютерно-технічні експертизи.

У цілому, операція «Мідас» тривала 15 місяців. Директор НАБУ Семен Кривонос анонсував на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради, що коло підозрюваних осіб, буде збільшуватися.

Додамо, що 26 грудня Вищий антикорупційний суд продовжив до 10 серпня 2026 року досудове розслідування справи про масштабну корупцію в енергетиці.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах операція «Мідас» оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. Підозрювані бізнесмени переховуються в Ізраїлі.

За версією слідства, зафіксовано вісім епізодів злочинної організації під керівництвом Міндіча з легалізації коштів на суму понад 256 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.