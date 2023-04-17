У Тернополі міськрада заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою

Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії Тернопільської єпархії УПЦ

Упродовж двох тижнів тернополяни протестували проти УПЦ МП й добилися свого

Управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1 в Тернополі. Рішення припинити право постійного користування цією землею прийняли сьогодні на позачерговій сесії міської ради. Про це повідомив на сесії в режимі онлайн міський голова Тернополя Сергій Надал.

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Йдеться про землю, на якій розміщений Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та приміщення Тернопільської єпархії УПЦ МП. Площа цієї земельної ділянки – понад півгектара.

На позачерговій сесії Тернопільської міськради були присутні 40 депутатів. «За» припинення права постійного користування УПЦ земельною ділянкою на Коновальця, 1 у Тернополі проголосували одноголосно.

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Нагадаємо, впродовж двох тижнів тернополяни протестували проти УПЦ МП. З плакатами, заляпаними червоною фарбою дитячими іграшками та простирадлами вони збиралися біля Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині дві парафії УПЦ МП перейшли до Помісної церкви.

Зауважимо, Рівненщина заборонила Московську церкву.