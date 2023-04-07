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Український суд офіційно дозволив знищувати росіян, які розв’язали війну

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Український суд офіційно дозволив знищувати росіян, які розв’язали війну
Суд вважає, що знищення ворога, який зі зброєю в руках вдерся на територію України, є виконанням Конституційного обов’язку із захисту Батьківщини
фото: генштабу ЗСУ

Феміда кинула до тюрми військовозобов’язаного, який відмовився брати до рук зброю

В Україні суд офіційно визнав, що вбивство російських солдатів прирівнюється до захисту Батьківщини і не підпадає під дію Кримінального кодексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Тячівського райсуду Закарпатської області від 4 квітня.

Зокрема, Феміда проаналізувала пояснення військовозобов’язаного, обвинуваченого в ухиленні від мобілізації. Чоловік відмовляється служити у Збройних силах України через погляди, які не дозволяють убивати і ненавидіти людей. При цьому він не вказав про приналежність до будь-якої релігійної організації.

Водночас суд зауважив: стаття 115 Кримінального кодексу має конкретне і однозначне визначення щодо вбивства – це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

«Суд вважає, що знищення ворога, який зі зброєю в руках вдерся на територію України, вбиває дорослих, старих та дітей, чинить інші воєнні злочини, якраз і є виконанням Конституційного обов’язку по захисту Вітчизни і в жодному разі не може прирівнюватися до вбивства», – сказано у вироку.

Український суд офіційно дозволив знищувати росіян, які розв’язали війну фото 1
скріншот із судового реєстру

Крім цього, Феміда наголосила, що ухилення від призову у період повномасштабної агресії РФ, підриває обороноздатність України та може стати негативним прикладом для інших військовозобов’язаних осіб. Із цих міркувань до обвинуваченого застосовано реальний термін покарання – три роки позбавлення волі. Термін відбування покарання варто рахувати з дня затримання військовозобов’язаного.

Як відомо, в Україні триває 408-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: Україна суд війна мобілізація агресія #stoprussia росія вирок

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