Перекваліфікація справи Крисіна на менш тяжку була спланована на стадії слідства, — адвокат

За даними адвоката матері Веремія, прокурор і слідчий допомагали співучаснику вбивства

Адвокатка матері вбитого в 2014 році журналіста газети «Вєсти» В'ячеслава Веремія Вікторія Дейнека вважає, що на стадії слідства були вчинені дії, щоб перекваліфікувати статтю обвинувачення підозрюваному Юрію Крисіну на менш тяжку. Про це вона заявила в інтерв'ю «Радіо Свобода». «Я думаю, що це було ще на самому



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Юрій Крисін під час оголошення вироку

За даними адвоката матері Веремія, прокурор і слідчий допомагали співучаснику вбивства

Адвокатка матері вбитого в 2014 році журналіста газети «Вєсти» В'ячеслава Веремія Вікторія Дейнека вважає, що на стадії слідства були вчинені дії, щоб перекваліфікувати статтю обвинувачення підозрюваному Юрію Крисіну на менш тяжку. Про це вона заявила в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я думаю, що це було ще на самому початку, ще на стадії слідства все сплановано: виводити його з цієї справи, з особливо тяжкого злочину в менш тяжкий з перекваліфікацією, а потім — не дати громадськості доступу до цього процесу, закрити його, і, власне, слухати в суді, як буде зручно Крисіну», — сказала Дейнека.

За її словами, коли Крисін ще перебував під домашнім арештом, його адвокат заявив клопотання про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання, і прокурор Красножон підтримав це клопотання.

Після цього Дейнека підготувала клопотання на ім'я генерального прокурора про заміну Красножона, яке було задоволено.

«Вступив у процес інший прокурор і по-іншому вже почав працювати... Але ці всі перекваліфікації робили попередній прокурор і слідчий. Можна говорити про те, що вони так допомагали, я вважаю, Крисіну», — підкреслила вона.

Адвокат не виключила, що у Крисіна є покровителі в правоохоронній системі, оскільки він — «потрібна людина» для рейдерських захоплень.

Нагадаємо, у Києві продовжується акція простесту проти несправедливого засудження Юрія Крисіна — учасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.