Підпалювали обʼєкти «Укрзалізниці» біля кордону: правоохоронці викрили агентів РФ

До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей

Служба безпеки спільно із Національною поліцією нейтралізували на Чернігівщині диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб РФ намагалася знищити об’єкти «Укрзалізниці» у прикордонні. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, через підпали релейних шаф та сигнальних установок росіяни сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

Затримані перебувають під вартою фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як зазначають правоохоронці, до складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Їх завербувала російська спецслужба під час того, як чоловіки шукали «легких грошей» в Telegram-каналах.

«Для виконання ворожого завдання диверсанти спочатку розвідували локації залізничного енергообладнання, а потім фотографували їх для «погодження» цілей з окупантами. Після команди від куратора фігуранти вчиняли підпали за допомогою легкозаймистої суміші. У такий спосіб вони намагалися знищити чотири релейні шафи», – йдеться в повідомленні.

До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці додають, після загоряння об’єктів фігуранти знімали це на відео з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій.

Співробітники СБУ затримали диверсантів «по гарячих слідах». У затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підривній діяльності на користь країни-агресора.

Після загоряння об’єктів фігуранти знімали це на відео з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій фото: ssu.gov.ua/СБУ

Співробітники СБУ затримали диверсантів «по гарячих слідах» фото: ssu.gov.ua/СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала священника УПЦ МП, який був агентом головного управління генерального штабу збройних сил РФ і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині.

До слова, в Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців.