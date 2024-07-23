Продовження дії воєнного стану та підозра кремлівському пропагандисту. Головне за 23 липня

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів

Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин», Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури, Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні. «Главком» склав добірку новин 23 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин»

Угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в порту «Кавказ» завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому «Славянин».

Як зазначає Генштаб, окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури

Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану днями садибу Зеленських пам'яткою архітектури. Зокрема, Мінкульт зобов'язав Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести садибу Зеленських до переліку пам'яток Києва.

Рішення членами експертної ради було підтримано одноголосно.

Кулеба прибув до Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

Як зазначив міністр, «попереду розлогі, детальні, предметні переговори» з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

«Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями», – розповів міністр.

За словами Кулеби, у ході візиту також буде обговорено двосторонні відносини.

Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року. Таким чином, парламентарі підтримали законопроєкти №11434 та №11433, які були сьогодні зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 339 нардепів.

СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля

Колаборанту та пропагандисту Кремля на тимчасово окупованих територіях Донецької області Миколі Черкашину повідомлено про підозру.

Черкашин очолює так званий медіа-холдинг «ДНР». Він замінив на посаді зрадника Романа Беседіна, який очолював «інформресурс» до липня 2023 року.

До складу «медіа-холдингу» входять 24 онлайн та друкованих видань, 9 телеканалів, а також 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта виправдовують агресивну війну проти України, а також воєнні злочини російських терористів. Зокрема «розганяють фейки щодо оперативної ситуації на передовій та прифронтовій території нашої країни.