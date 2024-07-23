Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Продовження дії воєнного стану та підозра кремлівському пропагандисту. Головне за 23 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Продовження дії воєнного стану та підозра кремлівському пропагандисту. Головне за 23 липня
фото: Facebook/Генштаб

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів

Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин», Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури, Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні. «Главком» склав добірку новин 23 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин»

Угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в порту «Кавказ» завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому «Славянин».

Як зазначає Генштаб, окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури

Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану днями садибу Зеленських пам'яткою архітектури. Зокрема, Мінкульт зобов'язав Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести садибу Зеленських до переліку пам'яток Києва.

Рішення членами експертної ради було підтримано одноголосно.

Кулеба прибув до Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

Як зазначив міністр, «попереду розлогі, детальні, предметні переговори» з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

«Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями», – розповів міністр.

За словами Кулеби, у ході візиту також буде обговорено двосторонні відносини.

Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року. Таким чином, парламентарі підтримали законопроєкти №11434 та №11433, які були сьогодні зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 339 нардепів.

СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля

Колаборанту та пропагандисту Кремля на тимчасово окупованих територіях Донецької області Миколі Черкашину повідомлено про підозру.

Черкашин очолює так званий медіа-холдинг «ДНР». Він замінив на посаді зрадника Романа Беседіна, який очолював «інформресурс» до липня 2023 року.

До складу «медіа-холдингу» входять 24 онлайн та друкованих видань, 9 телеканалів, а також 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта виправдовують агресивну війну проти України, а також воєнні злочини російських терористів. Зокрема «розганяють фейки щодо оперативної ситуації на передовій та прифронтовій території нашої країни.

Читайте також:

Теги: війна СБУ Верховна Рада Дмитро Кулеба пропагандист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переважна більшість депутатів відмовилася розглядати законопроєкти, доки не буде голосування про заборону Московської церкви
Наступне засідання Рада почне із законопроєкту про заборону Московської церкви
Сьогодні, 15:16
Папа підкреслив, що спорт має «велику соціальну силу, здатну мирно об’єднати людей різних культур
Папа Римський закликав до Олімпійського перемир’я
21 липня, 20:57
Володимир Зеленський 4 липня заявив, що на саміті «представники Росії мають бути присутні»
Україна має намір провести друге засідання Саміту миру до кінця 2024: аналіз ISW
12 липня, 06:31
Стан поранених в результаті російської атаки – середньої тяжкості
Росіяни вдарили балістикою по сільгосппідприємству на Миколаївщині, є поранені
9 липня, 09:08
Військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією
На Дніпрі відбулось навчання сил і засобів річкової флотилії ВМС (відео)
7 липня, 07:26
Фільм демонструється щодня о 13:00 з 26 червня і є одним із шести постійних «Великих кінопоказів» в IWM North
У Британії представили імерсивний фільм про війну в Україні
5 липня, 18:42
Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 липня, 07:29
На підставі зібраних доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України
Губернатор Тверської області РФ отримав підозру від СБУ
26 червня, 04:09
Міллер сказав, що США підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів РФ в Україні
Держдеп прокоментував видання ордерів на арешт Шойгу та Герасимова
26 червня, 02:38

Події в Україні

Продовження дії воєнного стану та підозра кремлівському пропагандисту. Головне за 23 липня
Продовження дії воєнного стану та підозра кремлівському пропагандисту. Головне за 23 липня
Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин» (фото)
Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин» (фото)
Окупанти нарощують сили на Запоріжжі
Окупанти нарощують сили на Запоріжжі
Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади
Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади
СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля
СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля
Терехов пояснив, що потрібно Харкову для захисту
Терехов пояснив, що потрібно Харкову для захисту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
50K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
36K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
7082
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6305
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Сьогодні, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua