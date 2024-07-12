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Як уникнути теплового удару та перегрівання: поради

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як уникнути теплового удару та перегрівання: поради
Уникайте фізичних навантажень в спеку, щоб не сталося теплового удару
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Пийте достатньо води або інші напої без цукру та кофеїну, щоб уникнути перегрівання

Улітку тепловий удар або перегрівання можуть стати серйозною загрозою для здоров'я. Щоб уникнути теплового удару та перегрівання, варто дотримуватися кілька порад.

Національна поліція України підготувала важливі поради:

  1. Пийте достатньо води або інші напої без цукру та кофеїну;
  2. намагайтеся якомога менше проводити часу на вулиці в найспекотнішу частину дня (з 10 до 16 години);
  3. не залишайте дітей, літніх людей або домашніх тварин у зачинених автомобілях;
  4. завжди тримайте в авто необхідний запас ліків, якими ви зазвичай користуєтесь та кілька пляшок води;
  5. правильно обирайте час для тривалих поїздок – найкраще їх здійснювати або рано-вранці, або ввечері, коли спека спаде;
  6. уникайте фізичних навантажень в спеку;
  7. приділяйте увагу знакам теплового стресу.

Нагадаємо, що для різних видів робіт допустимі показники температури є різними. Однак верхньою межею температури на постійних робочих місцях, зокрема, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше двох годин поспіль – 28 градусів вище нуля.

До слова, в Україні цими днями очікується аномальна спека. Тепловий удар виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу, якщо людина довго перебуває на сонці. Цей стан вимагає невідкладної допомоги лікарів. МОЗ дало поради, як уникнути теплового удару.

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Теги: Національна поліція України прогноз погоди спека Україна поліція погода

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