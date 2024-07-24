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«Труба Медведчука». Екснардеп і його спільники отримали підозру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Труба Медведчука». Екснардеп і його спільники отримали підозру
фото: ukrinform.ua

За даними слідства, Медведчук та його поплічники забезпечили функціонування нафтопроводу «Самара – Західний напрямок» через підприємство «Прикарпатзахідтранс», а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою

Правоохоронці зібрали докази, які доводять незаконність приватизації державного нафтопроводу «Самара – Західний напрямок», відомого як «Труба Медведчука». Нині про підозру повідомлено екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту «Прикарпатзахідтрансу», які заволоділи та управляли нафтопроводом. Про це поінформувала СБУ.

Підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація набуття, володіння та використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі).
«Труба Медведчука». Екснардеп і його спільники отримали підозру фото 1
інфографіка: СБУ

За матеріалами справи, організатором схеми із незаконної приватизації виступив підозрюваний СБУ у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук. Відповідно до наявних даних, він почав її реалізацію у 2015 році і діяв у чіткій координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ.

До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які у подальшому отримали керівні посади на підприємстві, що «приватизувало» нафтопровід.

За даними слідства, нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок» після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди. Утім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми.

Як стверджують правоохоронці, після заволодіння «трубою» Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство «Прикарпатзахідтранс», а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.

З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. На початку 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Раніше повідомлялося, що «Укртранснафта», управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», перерахувала до держбюджету понад 10 млн грн надходжень і забезпечила реверс 114 тис. т нафтопродуктів

Теги: Віктор Медведчук нафтопродукти СБУ НАБУ підозра

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