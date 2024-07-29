Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків

Поліцейські встановили, що замовлення на підпали молодики отримували від ФСБ РФ через один із месенджерів

В Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Шестеро товаришів працювали кур’єрами. Службові скутери дозволяли їм переміщатись по місту в пошуках транспортних засобів військових. Так, вдень вони доставляли їжу, а вночі палили військові авто. «Роботу» виконавців контролювали спецслужби РФ», – зазначає поліція.

Поліцейські встановили, що замовлення на підпали молодики отримували від ФСБ РФ через один із месенджерів. Працювали як по одному, так і в парах: «Підшукавши авто, яке могло належати військовим, зловмисники відправляли його фото на погодження «роботодавцю». Після отримання дозволу, вони вночі обливали автівки легкозаймистою речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео «куратору», що було обов’язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу».

Зловмисники підпалили 15 авто, втім у слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох аналогічних злочинів.

Поліція зазначає, що суми грошових надходжень молодикам значно відрізнялися від запропонованих – їм платили вдвічі менше обіцяного. До того ж «роботодавці» вдавалися до шантажу, погрожуючи у разі відмови у співпраці передати все листування до поліції.

Наразі слідчими УСБУ в Одеській області усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львові працівники поліції затримали двох осіб, які за «швидкі» та «легкі» гроші палили авто військовослужбовців. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що зараз СБУ має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, а також розпалювальні суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.

Раніше в Одесі чоловік нецензурно звертався до працівників ТЦК, після чого напав на військовослужбовців, які проходили реабілітацію.

До слова, у Волинській області військовозобов'язаний напав на офіцера Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.