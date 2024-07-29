Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Поліцейські встановили, що замовлення на підпали молодики отримували від ФСБ РФ через один із месенджерів

В  Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Шестеро товаришів працювали кур’єрами. Службові скутери дозволяли їм переміщатись по місту в пошуках транспортних засобів військових. Так, вдень вони доставляли їжу, а вночі палили військові авто. «Роботу» виконавців контролювали спецслужби РФ», – зазначає поліція.

Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків фото 1

Поліцейські встановили, що замовлення на підпали молодики отримували від ФСБ РФ через один із месенджерів. Працювали як по одному, так і в парах: «Підшукавши авто, яке могло належати військовим, зловмисники відправляли його фото на погодження «роботодавцю». Після отримання дозволу, вони вночі обливали автівки легкозаймистою речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео «куратору», що було обов’язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу».

Зловмисники підпалили 15 авто, втім у слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох аналогічних злочинів. 

Поліція зазначає, що суми грошових надходжень молодикам значно відрізнялися від запропонованих – їм платили вдвічі менше обіцяного. До того ж «роботодавці» вдавалися до шантажу, погрожуючи у разі відмови у співпраці передати все листування до поліції.

Наразі слідчими УСБУ в Одеській області усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львові  працівники поліції затримали двох осіб, які за «швидкі» та «легкі» гроші палили авто військовослужбовців. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що зараз СБУ має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, а також розпалювальні суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.

Раніше в Одесі чоловік нецензурно звертався до працівників ТЦК, після чого напав на військовослужбовців, які проходили реабілітацію.

До слова, у Волинській області військовозобов'язаний напав на офіцера Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Читайте також: Конфлікти між цивільними і ТЦК: публічні історії часто вирвані з контексту – Лубінець
Теги: СБУ Національна поліція України пожежа автомобіль військові Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у Білгородській області
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна, анонсував інтерв'ю із Володимиром Зеленським
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
4 липня, 06:58
Латвійські військові вирішили підтримати своїх українських колег
Латвійські військові писатимуть слово «Росія» з маленької літери
4 липня, 14:15
Загорівся газорозподільчий вузол «Малий Маяк»
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15
Україна озброєна далекобійними ракетами американського виробництва, вона націлилася на Крим, який є критичною базою для Росії
Американські ракети завдають ударів по російських цілях в Криму
14 липня, 03:00
Внаслідок російських обстрів поранено жінку та чоловіка
У Ківшарівці на Харківщині внаслідок російського удару поранена жінка та пошкоджені будинки
15 липня, 04:00
В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото, відео)
В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото, відео)
21 липня, 09:59
Окупанти стерли Роботине з лиця землі
Окупанти пішли у наступ біля Роботиного: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
20 липня, 16:23
Спецперевірка дослідила питання організації виконання бойових завдань
Військова служба правопорядку відзвітувала після перевірки 59-ї бригади
26 липня, 17:22

Новини

Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ
Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ
Збагатилися на закупівлях для військових: під підозрою двоє посадовців Одеської міськради
Збагатилися на закупівлях для військових: під підозрою двоє посадовців Одеської міськради
Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків
Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків
Масова бійка в Одесі. Поліція затримала сімох учасників
Масова бійка в Одесі. Поліція затримала сімох учасників
На Одещині чоловік потрапив до реанімації через укус отруйного павука
На Одещині чоловік потрапив до реанімації через укус отруйного павука
На Одещині затримано 15 чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови
На Одещині затримано 15 чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
58K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
56K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua