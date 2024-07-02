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Російські підводні човни проводять незаконні операції в Ірландському морі – Telegraph

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Російські підводні човни проводять незаконні операції в Ірландському морі – Telegraph
Bloomberg: Масштаби руху російських підводних човнів «Кіло» вийшли за рамки того, що раніше бачили офіційні особи Великої Британії
фото: «Севмаш»

Британський військовий корабель і гелікоптер переслідували російський підводний човен на південному заході Ірландії

Російські підводні човни проводили секретні операції в Ірландському морі і Збройні сили Великої Британії перейшли на захист британських та ірландських вод. Про це повідомляють The Telegraph та Bloomberg.

Відомо, що початку вторгнення РФ і Україну було зафіксувано дві такі операції: одну було близько 18 місяців тому, а іншу нещодавно.

Видання Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомих з цим питанням, повідомили, що масштаби руху російських підводних човнів «Кіло» вийшли за рамки того, що раніше бачили офіційні особи Великої Британії.

Підводні човни класу «Кіло» можуть вести вогонь російськими крилатими ракетами «Калібр», торпедами та мінно-вибуховою установкою. Військово-морський інститут США каже, що «Кіло» є «однією з найуспішніших військово-морських програм у сучасній історії».

Ірландські ЗМІ повідомили, що британський військовий корабель і гелікоптер переслідували російський підводний човен біля гавані Корк на південному заході Ірландії. Велика Британія втрутилася, тому що ірландські сили не змогли протистояти підводній загрозі в Корку, який є точкою посадки для підводного кабелю, що з’єднує Велику Британію та Канаду.

До слова, 14 червня, російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen. Про це повідомили збройні сили Швеції. Шведські військові намагалися встановити контакт із російським літаком, але не отримали від нього відповіді. Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії на розмову у зв’язку із порушенням шведського повітряного простору російським бомбардувальником.

Також раніше військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

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Теги: російські агенти Ірландія гелікоптер Велика Британія корабель військові літак

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