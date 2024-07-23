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СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля
Черкашин управляє одним з ключових рупорів кремля на тимчасово захопленій частині території Донеччини
фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці зібрали доказову базу на колаборанта Миколу Черкашина

Колаборанту та пропагандисту Кремля на тимчасово окупованих територіях Донецької області Миколі Черкашину повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки Українки (СБУ).

Черкашин очолює так званий медіа-холдинг «ДНР» . Він замінив на посаді зрадника Романа Беседіна, який очолював «інформресурс» до липня 2023 року.

До складу «медіа-холдингу» входять 24 онлайн та друкованих видань, 9 телеканалів, а також 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта виправдовують агресивну війну проти України, а також воєнні злочини російських терористів. Зокрема «розганяють фейки щодо оперативної ситуації на передовій та прифронтовій території нашої країни.

«Для цього колаборант задіяв десятки «воєнкорів», яких відбирав серед місцевих прихильників кремлівського режиму. Крім того Черкашин залучає підлеглих пропагандистів на «підмогу» центральним телеканалам Російської Федерації для підготовки замовних сюжетів, зокрема зі східного фронту», – додали СБУ.

Згідно з даними слідства, Черкашин після окупації обласного центру підтримав підконтрольних Кремлю терористів «ДНР». Пізніше він увійшов до кола довірених осіб гауляйтера Дениса Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню «генеральним директором» «медіа-холдингу».

Чекрашину повідомлено про за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією.

Раніше повідомлялося, що Україна повідомила про підозру «заступнику» міністра внутрішніх справ Криму.

Теги: СБУ Донеччина колабораціонізм

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