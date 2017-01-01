Поліція досі не встановила особи убивць Шеремета

Правоохоронці засекретили всі судові рішення у справі Шеремета

Убивці журналіста Павла Шеремета не встановлені. Про це заявив під час підсумкової прес-конференції глава Національної поліції Сергій Князєв. «Особи злочинців не встановлені», - сказав він. Водночас Князєв додав, що не лише в цій справі засекречені рішення судів першої інстанції, які дають дозвіл на ті чи інші слідчі дії.



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Павло Шеремет

Правоохоронці засекретили всі судові рішення у справі Шеремета

Убивці журналіста Павла Шеремета не встановлені. Про це заявив під час підсумкової прес-конференції глава Національної поліції Сергій Князєв.

«Особи злочинців не встановлені», - сказав він.

Водночас Князєв додав, що не лише в цій справі засекречені рішення судів першої інстанції, які дають дозвіл на ті чи інші слідчі дії.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Згодом правоохоронці засекретили всі судові рішення у справі Шеремета задля захисту життя осіб, «які беруть учать у кримінальному судочинстві».

Як повідомила Генпрокуратура на запит «Главкома», у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Шеремети допитано понад 3 тис. свідків. При цьому Генпрокуратура жодним словом не згадала про можливе коло підозрюваних осіб.

Джерело: Укрінформ