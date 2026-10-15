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США запропонували Європі розморозити частину активів Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США запропонували Європі розморозити частину активів Росії
Ідеться про частину приблизно €260 млрд російських суверенних активів
фото: Getty Images

Вашингтон шукає фінансові стимули для відновлення мирного діалогу

Сполучені Штати запропонували європейським країнам розморозити частину російських державних активів, заблокованих після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Кошти планують передати до спеціального фінансового механізму під контролем Вашингтона, щоб заохотити Москву та Київ повернутися до мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, пропозиція викликала спротив європейських представників. Занепокоєння висловили й українські посадовці, які ставлять під сумнів доцільність передачі контролю над російськими коштами американській стороні.

Який механізм пропонує Вашингтон

Ідеться про частину приблизно €260 млрд російських суверенних активів, знерухомлених у західних країнах після вторгнення Росії у 2022 році. Значна частина цих коштів перебуває в Європі.

Як пише Financial Times, американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер представили відповідну ініціативу під час нещодавньої зустрічі в Маямі. У переговорах брали участь представники України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського союзу та НАТО.

Американська сторона розглядає розмороження частини коштів як один із можливих стимулів для поновлення переговорного процесу між Україною та Росією. Водночас європейські учасники обговорення не підтримали пропозицію.

Серед основних застережень – ризик втрати європейськими країнами контролю над активами, а також питання про те, чи не отримає Росія фактичний доступ до власних коштів без належних гарантій. Для ухвалення рішення про розмороження активів на рівні Європейського союзу потрібна згода всіх 27 держав-членів.

Чому російські активи залишаються предметом суперечок

Після початку повномасштабної війни західні країни заблокували значні обсяги резервів Центрального банку Росії. Європейські уряди досі дискутують, як використати ці кошти для підтримки України, не створивши додаткових юридичних і фінансових ризиків.

Наразі країни «Великої сімки» погодилися надавати Україні кредити, погашення яких забезпечують доходи від заморожених російських активів. Використання самого основного капіталу залишається значно суперечливішим питанням.

Вашингтон також закликав Україну визначити можливі напрями використання коштів і співпрацювати зі Світовим банком для забезпечення прозорості та запобігання корупції. Водночас залишається відкритим питання, як саме працюватиме запропонований фінансовий механізм і які гарантії отримають його учасники.

Нагадаємо, у серпні «Главком» писав про пропозицію колишніх високопосадовців ЄС і США передати управління замороженими російськими активами новій фінансовій структурі Європейського союзу. Автори ініціативи вважали, що це допоможе зменшити ризики для Бельгії та створити правові умови для використання коштів на підтримку України. Крім того, Нідерланди поновили спроби переговорів про заморожені російські активи для України. Європейські країни шукають юридичний і фінансовий механізм, який дозволив би використати російські кошти на підтримку України.

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Теги: гроші Європейський Союз банк Джаред Кушнер Стів Віткофф росія

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