На Тернопільщині біля закинутого магазину знайдено новонароджену дитину

Медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні

Поліція встановлює особу матері – переглядає записи з камер відеоспостереження та опитує місцевих жителів

У селі Вишнівці в Тернопільській області неподалік лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Дитину виявили випадкові перехожі. На місце події викликали правоохоронців. Як інформує «Главком», про це повідомляють місцеві пабліки.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета у коментарі hromadske розповів, що немовля лежало біля закинутого магазину. Поліція скерувала на місце слідчо-оперативну групу.

Під час першого огляду медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні. Зараз дитина перебуває в реанімації, але, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Тим часом поліція встановлює особу матері – переглядає записи з камер відеоспостереження та опитує місцевих жителів.

Правоохоронці наразі не готові сказати, за якою статтею буде кваліфікована подія, оскільки невідомо, що спонукало жінку залишити дитину й чи робила вона це свідомо.

Нагадаємо, у Хмельницькому судять 37-річну жінку, яка викинула новонародженого сина у смітник.

Раніше на Полтавщині у смітнику знайшли немовля. Трапилася подія у місті Глобине. Дитину виявив місцевий мешканець, котрий звернувся до місцевого райуправління поліції.

Також нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.