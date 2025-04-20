Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Тернопільщині біля закинутого магазину знайдено новонароджену дитину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Тернопільщині біля закинутого магазину знайдено новонароджену дитину
Медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні
фото ілюстративне

Поліція встановлює особу матері – переглядає записи з камер відеоспостереження та опитує місцевих жителів

У селі Вишнівці в Тернопільській області неподалік лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Дитину виявили випадкові перехожі. На місце події викликали правоохоронців. Як інформує «Главком», про це повідомляють місцеві пабліки.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета у коментарі hromadske розповів, що немовля лежало біля закинутого магазину. Поліція скерувала на місце слідчо-оперативну групу.

Під час першого огляду медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні. Зараз дитина перебуває в реанімації, але, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Тим часом поліція встановлює особу матері – переглядає записи з камер відеоспостереження та опитує місцевих жителів.

Правоохоронці наразі не готові сказати, за якою статтею буде кваліфікована подія, оскільки невідомо, що спонукало жінку залишити дитину й чи робила вона це свідомо.

Нагадаємо, у Хмельницькому судять 37-річну жінку, яка викинула новонародженого сина у смітник.

Раніше на Полтавщині у смітнику знайшли немовля. Трапилася подія у місті Глобине. Дитину виявив місцевий мешканець, котрий звернувся до місцевого райуправління поліції.

Також нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

На Тернопільщині біля закинутого магазину знайдено новонароджену дитину
На Тернопільщині біля закинутого магазину знайдено новонароджену дитину
Міграційна служба анулювала паспорти ексглави Конституційного суду Тупицького
Міграційна служба анулювала паспорти ексглави Конституційного суду Тупицького
Посадовця Конституційного суду викрито на організації схем для ухилянтів
Посадовця Конституційного суду викрито на організації схем для ухилянтів
Чи сяде у тюрму ексначальник СБУ Хмельниччини? Потерпіла у гучній справі про розстріл людей подала апеляцію
Чи сяде у тюрму ексначальник СБУ Хмельниччини? Потерпіла у гучній справі про розстріл людей подала апеляцію
Убивства людей під хмельницьким СБУ. Журналісти розсекретили вирок (документи)
Убивства людей під хмельницьким СБУ. Журналісти розсекретили вирок (документи)
Офіцер Міноборони за гроші прилаштовував на роботу ухилянтів – ДБР
Офіцер Міноборони за гроші прилаштовував на роботу ухилянтів – ДБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
354K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
20K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
18K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
15K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua