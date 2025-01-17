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На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Пакунок з тілом дитини знайшов місцевий житель на сміттєзвалищі
фото: Черкаська обласна прокуратура

Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини карається обмеженням волі на строк до п'яти років

На Черкащині 25-річній жінці повідомлено про підозру через умисне вбивство своєї новонародженої дитини. Про це повідомляє Черкаська окружна прокуратура.

Як встановило слідство, 25-річна мешканка Золотоніського району, що на Черкащині в підсобному приміщенні магазину, де працювала продавцем, самостійно народила доношену, життєздатну, зрілу доньку, яка не мала несумісних із життям вад розвитку.

Одразу після пологів підозрювана позбавила дитину життя шляхом нанесення тілесних ушкоджень у виді закритої черепно-мозкової травми з крововиливами. Внаслідок цього настала смерть новонародженої дівчинки.

Пакунок з тілом дитини знайшов місцевий житель на сміттєзвалищі. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу. 

Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини карається обмеженням волі на строк до п'яти років.

Раніше повідомлялось, що поліцейські Київщини розшукали батьків, які 2 січня покинули новонародженого хлопчика на вулиці в сумці. 

Мати розповіла, що народила дитину вдома. Відкрито кримінальне провадження за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.

До слова, фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі. Інцидент стався в Дніпровському районі столиці. Небайдужі громадяни повідомили, із зачиненого помешкання на вулиці Азербайджанській уже кілька днів чути плач дитини. Рятувальники деблокували двері та виявили в ліжечку немовля. Дитину там покинула 16-річна матір. Маля передали медикам «швидкої».

Нагадаємо, що у Дніпрі слідчі повідомили 41-річному чоловіку, який кинув гранату та спалив будинок сусідів через сварку.

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Теги: Черкащина немовля жінка слідство смерть вбивство прокуратура

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