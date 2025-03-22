Росіяни обстріляли Запоріжжя, масштабний мітинг у Колорадо: головне за ніч

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Росіяни вчергове обстріляли Запоріжжя, у Києві внаслідок падіння уламків сталося займання, у російському Ростові-на-Дону безпілотник врізався в багатоповерхівку, у Колорадо на мітинг проти рішень адміністрації Трампа зібрались десятки тисяч людей, помер легендарний американський боксер Джордж Форман, у Словаччині пройшли протести проти політики уряду Фіцо.

Обстріл Запоріжжя

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи після ворожої атаки. Загинуло троє людей, 12 поранених, кількість постраждалих ще уточнюється. Внаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі, зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Серед загиблих внаслідок російської атаки в Запоріжжі – 14-річна дівчинка та її 41-батько. Серед постраждалих – немовля. На місці працювали 63 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС.

Падіння уламків у Києві

У Києві внаслідок падіння уламків загорівся житловий будинок. Пожежа сталася у Подільському районі на третьому поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.

Вогнеборці ліквідували займання в столиці. Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Постраждалих немає.

Атака дронів на Ростов-на-Дону

У російському Ростові-на-Дону прогримів вибух через атаку невідомих дронів. Безпілотник врізався в багатоповерхівку.

Внаслідок вибухової хвилі вибито скління в будинку, а також пошкоджені автівки під будинком. За попередніми даними, жертв немає, але є поранені. Губернатор регіону повідомляє, що жінці уламками скла порізало обличчя.

Повідомляється, що дрон прилетів в квартиру на 17 поверсі.

Мітинг у Колорадо

У Денвері, штат Колорадо, відбувся масштабний мітинг проти олігархії та політики адміністрації Дональда Трампа. Ініціаторами цього протесту виступили сенатор США Берні Сандерс та конгресвумен Александрія Окасіо-Кортез.

Сандерс написав, що відбувся найбільший у його кампанії мітинг.

«Це говорить мені, що американський народ не дозволить Трампу перевести нас у олігархію та авторитаризм. Ми дамо відсіч. Ми переможемо», – заявив Сандерс зі сцени.

У Денвері зібралось понад 34 тис. людей на мітинг проти політики адміністрації Трампа. Вони слухали промови Окасіо-Кортез та Сандерс зі сцени.

Помер боксер Форман

Помер легендарний американський боксер Джордж Форман. Йому було 76 років. Форман народився 10 січня 1949 року у американському штаті Техас. Він є олімпійським чемпіоном, здобув золото на Олімпійських іграх 1968 року.

Американець чемпіон світу у важкій вазі у 1973-1974 (WBC, WBA) та 1994 та 1995 (WBA, IBF) – став найстарішим чемпіоном в історії у віці 45 років. Форман повертався на ринг після 10-річної перерви: боксував із 1987 по 1997 роки.

Його рекорд це 76 перемог (68 нокаутом), п'ять поразок. Джордж Форман провів поєдинки з кількома найвідомішими боксерами в історії. Він бився з легендарним Мухаммедом Алі.

Мітинги у Словаччині

Тисячі людей вийшли на вулиці Братислави та інших міст Словаччини, щоб висловити протест проти проросійської політики уряду Роберта Фіцо.

Активісти критикують Фіцо, зокрема, за те, що він зупинив постачання зброї Києву. Протести тривають у Словаччині вже понад два місяці.

Раніше Фіцо також заявляв, що не збирається йти у відставку, і попереджав про загрозу державного перевороту, який нібито готують «структури, що мають зв'язки за кордоном і зі словацькою опозицією».