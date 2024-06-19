Президент Казахстану прокоментував напад на журналіста Садикова в Києві

Унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков

У разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування щодо нападу на журналіста Айдоса Садикова, який було скоєно вчора, 18 червня, у Києві. Про це заявив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв, пише Aqorda.

Президент країни нагадав, що в Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону.

«Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід вирішувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався 18 червня в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова. Мною доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити щодо цього серйозного інциденту», – заявив він.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков.

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

До слова, дружина Садикова переконана, що замах було здійснено за розпорядженням президента Казахстану Токаєва.