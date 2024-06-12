Австрія позбавила акредитації двох російських кореспондентів

Російські агенти «під журналістським прикриттям» отримували інформацію про політичні кола Австрії

Австрія анулював акредитацію двох кореспондентів російського інформаційного агентства ТАСС у Відні. Про це повідомляє dpa.

Напередодні повідомлялося, що одного з них звали Іван Попов, однак, за даними МВС у Відні, у квітні «у зв'язку з негативною оцінкою силових структур» у іншого його колеги з ТАСС відібрали акредитацію.

У відповідь МЗС країни-агресорки відкликало акредитацію журналістки австрійської телекомпанії ORF у Москві Марії Кніпс-Віттінг з вимогою покинути країну. Австрійський мовник назвав це рішення незрозумілим, а МЗС країни назвало дії Москви «абсолютно необґрунтованими».

У березні австрійське видання Falter писало про діяльність російської розвідки в Австрії, згадуючи російських журналістів, які «під журналістським прикриттям» отримували інформацію про політичні кола Австрії, а один із кореспондентів був співробітником Служби зовнішньої розвідки РФ.

До відома, Австрія назвала Росію однією з головних шпигунських загроз.

В австрійській спецслужбі наголосили, що впродовж тривалого часу в Австрії з «незмінно високою інтенсивністю» діють російські спецслужби у «різних цільових сферах».

До інших «основних суб'єктів шпигунства та впливу, спрямованих проти Австрії» в Управлінні держбезпеки та розвідки віднесли Китай, Іран і Туреччину. Особливо активно діють в Австрії кіберсуб'єкти, пов'язані з російською федерацією і Китаєм, «проте Іран також дедалі активніше використовує кібершпигунство».

У цьому контексті особливу увагу австрійська спецслужба звертає на два пов’язані з російськими спецслужбами хакерські угруповання - APT29 та TURLA. «Крім міжнародних організацій, їх об'єктами є такі країни, як Велика Британія, США та інші члени НАТО, сусіди Росії, а також країни Європейського Союзу», – заявили в австрійській держбезпеці.

У звіті зазначається, що на початку 2021 року відбулася фішингова атака, «яку приписують угрупованню APT29, що впродовж кількох місяців атакувало цілі в урядовому секторі по всьому світу».

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль.