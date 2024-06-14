Україна повернула тіла 254 загиблих героїв

фото :Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку

ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ

Сьогодні, 14 червня, Україна повернула тіла 254 загиблих військових. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося репатріювати:

тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку;

25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку;

четверо полеглих оборонця з Луганського напрямку;

четверо загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

«Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих», – додали в Штабі.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 350 тисяч російських військових були вбиті або поранені.