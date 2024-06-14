Україна повернула тіла 254 загиблих героїв
ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ
Сьогодні, 14 червня, Україна повернула тіла 254 загиблих військових. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, вдалося репатріювати:
- тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку;
- 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку;
- четверо полеглих оборонця з Луганського напрямку;
- четверо загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.
«Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих», – додали в Штабі.
Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 350 тисяч російських військових були вбиті або поранені.
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