Правоохоронці затримали прикордонників, що співпрацювали з «ЛНР»

Прикордонники за хабарі вносили неправдиві відомості в офіційні документи в інтересах осіб, що підозрюються в участі у збройних формуваннях «ЛНР»

Правоохоронці затримали злочинну групу у складі кількох військовослужбовців Харківського та Сумського прикордонних загонів, які здійснювали розкрадання військового майна, а також співпрацювали із незаконними військовими формуваннями «ЛНР». Про це інформує Державна прикордонна служба. За її даними, затримані організували злочинну схему



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Прикордонники за хабарі вносили неправдиві відомості в офіційні документи в інтересах осіб, що підозрюються в участі у збройних формуваннях «ЛНР»

Правоохоронці затримали злочинну групу у складі кількох військовослужбовців Харківського та Сумського прикордонних загонів, які здійснювали розкрадання військового майна, а також співпрацювали із незаконними військовими формуваннями «ЛНР». Про це інформує Державна прикордонна служба.

За її даними, затримані організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, автоматизованих систем щодо перетину державного кордону України, у тому числі в інтересах осіб, які підозрюються в терористичній діяльності та участі в незаконних збройних формуваннях так званої «ЛНР». Ще одну особу зі складу цієї злочинної групи правоохоронці затримали у грудні 2017 року.

Усі причетні до протиправної діяльності підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Слідчі заходи тривають. Розслідується також факт імовірної зради України. Декільком службовим особам найближчим часом також буде оголошено підозру у вчиненні вказаних злочинів.

Затримання відбулося під керівництвом Військової прокуратури Харківського гарнізону та прокуратури сил АТО Управлінням внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України спільно з Управлінням контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом ДЗНД СБ України, ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області, у порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих - заступник начальника Харківського прикордонного загону – начальник прикордонної комендатури швидкого реагування СхРУ Держприкордонслужби України та військовослужбовець Сумського прикордонного загону.