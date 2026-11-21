Суддя стріляв і кидався ножем. Прокурор САП розказав про справу, яка його вразила найбільше
Ростислав Батіг виїхав на обшук до одеського судді Олексія Бурана за три тижні після того, як став детективом НАБУ
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислав Батіг розповів, як у 2016 році суддя Малиновського районного суду Одеси Олексій Буран під час обшуку стріляв у бік детективів НАБУ, кинувся на них із ножем і спробував утекти. Батіг, який тоді працював детективом, знімав обшук на відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Батога проєкту LUKI.
Батіг прийшов до НАБУ в березні 2016 року. До того він працював слідчим прокуратури й розслідував корупційні та службові злочини. За три тижні після початку роботи в бюро він виїхав на обшук у справі Бурана. Прибувши на місце, Батіг побачив у вікні другого поверху чоловіка з пістолетом. На той момент детективи вже підіймалися драбиною до вікна.
За словами прокурора, після пострілів Буран кинувся на детективів із ножем. Згодом суддя виліз із вікна на кондиціонер, відірвав вуличний ліхтар і кинув його в бік Батога, ледь не влучивши в нього. Потім Буран зістрибнув із другого поверху й спробував утекти через городи.
За словами Батога, тоді детективи не могли затримати суддю. «Ми прийшли просто провести обшук, можливо, щось вилучити і поїхати», – розповів прокурор. Наступного ранку після обшуку Батіг сидів і думав, куди потрапив. Справу Бурана прокурор, як він сам наголошує, пам’ятає досі.
Нагадаємо, у 2016 році НАБУ викрило Олексія Бурана на отриманні 500 тис. грн хабаря за рішення у цивільній справі про стягнення боргу. У квітні 2022 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості й призначив Бурану п’ять років позбавлення волі з трирічним іспитовим строком.
Суд також на три роки заборонив йому обіймати посади в органах судової влади. Коли вирок набрав законної сили, Вища рада правосуддя позбавила Бурана права на щомісячну виплату, яку він отримував як суддя у відставці.
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