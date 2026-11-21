До роботи в САП Ростислав Батіг вісім років був детективом НАБУ

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислав Батіг розповів, як у 2016 році суддя Малиновського районного суду Одеси Олексій Буран під час обшуку стріляв у бік детективів НАБУ, кинувся на них із ножем і спробував утекти. Батіг, який тоді працював детективом, знімав обшук на відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Батога проєкту LUKI.

Батіг прийшов до НАБУ в березні 2016 року. До того він працював слідчим прокуратури й розслідував корупційні та службові злочини. За три тижні після початку роботи в бюро він виїхав на обшук у справі Бурана. Прибувши на місце, Батіг побачив у вікні другого поверху чоловіка з пістолетом. На той момент детективи вже підіймалися драбиною до вікна.

За словами прокурора, після пострілів Буран кинувся на детективів із ножем. Згодом суддя виліз із вікна на кондиціонер, відірвав вуличний ліхтар і кинув його в бік Батога, ледь не влучивши в нього. Потім Буран зістрибнув із другого поверху й спробував утекти через городи.

За словами Батога, тоді детективи не могли затримати суддю. «Ми прийшли просто провести обшук, можливо, щось вилучити і поїхати», – розповів прокурор. Наступного ранку після обшуку Батіг сидів і думав, куди потрапив. Справу Бурана прокурор, як він сам наголошує, пам’ятає досі.

Нагадаємо, у 2016 році НАБУ викрило Олексія Бурана на отриманні 500 тис. грн хабаря за рішення у цивільній справі про стягнення боргу. У квітні 2022 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості й призначив Бурану п’ять років позбавлення волі з трирічним іспитовим строком.

Суд також на три роки заборонив йому обіймати посади в органах судової влади. Коли вирок набрав законної сили, Вища рада правосуддя позбавила Бурана права на щомісячну виплату, яку він отримував як суддя у відставці.