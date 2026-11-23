НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України у справі про розтрату бюджетних коштів. За даними слідства, гроші з бюджету міністерства спрямовували на зарплати п'ятьом людям, які фактично працювали особистими водіями та охоронцями посадовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву слідчих.

Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, ймовірна схема передбачала фіктивне працевлаштування цих людей у відомстві. Формально вони обіймали посади його працівників, однак насправді виконували функції особистого персоналу ексвіцепрем'єра.

Підозру в розтраті бюджетних коштів також повідомили двом керівникам підрозділів міністерства. За версією слідства, вони знали про фіктивне працевлаштування, але підписували документи, на підставі яких нараховували та виплачували зарплати цим працівникам.

Правоохоронці не назвали імені колишнього посадовця. Водночас обставини справи можуть вказувати на те, що йдеться про колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Цю інформацію наразі слід розглядати як припущення, доки її офіційно не підтвердять.

Варто нагадати, що Олексій Чернишов уже фігурує в кількох кримінальних провадженнях НАБУ і САП. У червні 2025 року йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди у справі про ймовірну незаконну передачу земельної ділянки в Києві під забудову. За версією слідства, забудовник мав надати квартири за заниженими цінами наближеним до тодішнього міністра особам.