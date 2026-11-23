Гончаренко заявив, що НАБУ не повідомило комісію офіційним листом про відсутність Кривоноса

Сьогоднішнє засідання Тимчасової слідчої комісії у справі «Карфаген» пропустили ексочільник СБУ Василь Малюк, ексгенпрокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко та детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який був присутній на засіданні.

«На жаль, я вимушений констатувати, що сьогоднішнє засідання проігнорували всі запрошені обидві сторони. Це відбулося вперше в історії Тимчасової слідчої комісії, в якій ми працюємо. Такого ще жодного разу не було. Це є абсолютно неприйнятно», – підкреслив нардеп.

За словами Гончаренка, у СБУ пояснили відсутність Малюка тим, що він перебуває в зоні бойових дій і виконує бойові завдання. У САП повідомили про важливу міжнародну зустріч Клименка, яка збіглася із часом засідання. Водночас НАБУ не надіслало комісії жодного офіційного повідомлення про причини неявки Кривоноса та Магамедрасулова.

Директор бюро раніше заявляв, що у дату засідання матиме закордонне відрядження до Італії, Бельгії та Японії. Гончаренко зазначив, що комісія пропонувала йому долучитися до засідання онлайн, однак цього не сталося.

Нардеп зауважив, що Тимчасова слідча комісія повторно запрошує на засідання керівника САП Олександра Клименка, директора НАБУ Семена Кривоноса, детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, ексголову СБУ Василя Малюка та ексгенпрокурора Руслана Кравченка. Відповідне офіційне звернення комісія планує надіслати цього ж дня.

«Ми даємо їм можливість обрати самим дату. Я оголошую зараз наступні дати наших засідань: 25 листопада, 7 грудня і 11 грудня. Ви можете обрати будь-яку з цих дат», – підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, 18 листопада Олексій Гончаренко оголосив про виклик на засідання Тимчасової слідчої комісії ексочільника СБУ Василя Малюка, ексгенпрокурора Руслана Кравченка, директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка та детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Опісля керівник НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко заявили, що пропустять засідання Тимчасової слідчої комісії через відрядження за кордоном.