Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 23 листопада задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та передала в управління АРМА 150 млн грн застави, внесеної за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії корупції.

Рішення суду також підтвердила керівниця пресслужби Апеляційної палати ВАКС Катерина Діденко. За її словами, кошти перебуватимуть в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів до ухвалення вироку щодо колишнього міністра.

Раніше слідчий суддя ВАКС наклав арешт на 150 млн грн застави, проте відмовив у передачі грошей до АРМА. Це рішення оскаржили як сторона обвинувачення, так і захист.

Прокурор САП наполягав, що кошти необхідно передати в управління агентства, зокрема для збереження їхньої вартості від інфляції. За версією слідства, перед внесенням застави гроші перевели з готівкової у безготівкову форму через рахунки компаній.

Сторона обвинувачення вважає, що походження цих коштів може бути злочинним, а їхнє використання для внесення застави могло бути частиною схеми легалізації грошей.

Зокрема, у матеріалах розслідування фігурують колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та екснародний депутат Максим Микитась. За версією правоохоронців, пов'язані з ними особи могли організувати внесення застави через підконтрольні компанії. Ці обставини є предметом окремого кримінального розслідування.

Захист Галущенка вимагав скасувати арешт коштів. Адвокати стверджували, що рішення про відмову в передачі застави до АРМА не підлягало апеляційному оскарженню на стадії досудового розслідування. Також вони заперечували достатність доказів незаконного походження грошей.

За результатами розгляду Апеляційна палата ВАКС відхилила скарги захисту та задовольнила скаргу прокурора. Таким чином, арешт 150 млн грн зберігається, а управління коштами передано державному агентству.

Водночас це рішення не означає остаточної конфіскації грошей або встановлення вини осіб, причетність яких перевіряє слідство.

Герман Галущенко є фігурантом антикорупційного розслідування «Мідас», у межах якого НАБУ та САП викрили ймовірну корупційну схему в енергетичному секторі. За версією слідства, учасники організації отримували неправомірну вигоду від контрактів державного підприємства «Енергоатом».

15 лютого 2026 року Галущенка затримали під час спроби виїхати з України. Наступного дня йому повідомили про підозру в участі у злочинній організації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Спочатку суд визначив для ексміністра заставу в розмірі 200 млн грн, однак згодом зменшив її до 150 млн грн. Наприкінці червня необхідну суму внесли, після чого Галущенко вийшов із-під варти.

Походження застави стало предметом окремого розслідування, яке правоохоронці проводять у межах операції «Форест Гамп». Слідство перевіряє ймовірну легалізацію коштів через компанії, які виступили заставодавцями.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття ймовірної схеми легалізації 150 млн грн, які могли бути використані для внесення застави за фігуранта справи «Мідас». За версією правоохоронців, гроші проводили через рахунки підконтрольних компаній, щоб надати їм вигляду законного походження.

Крім того, 17 лютого ВАКС обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави. У червні її розмір зменшили до 150 млн грн, а наприкінці місяця необхідну суму було внесено.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що САП вимагала арешту 150 млн грн застави за Галущенка та передачі коштів до АРМА. Керівник прокуратури Олександр Клименко пояснював, що слідство вважає гроші отриманими злочинним шляхом. Він також припускав, що після передачі застави до агентства може виникнути питання про повторне взяття ексміністра під варту.

Також прокурор САП розкрив подробиці ймовірної легалізації коштів для застави Галущенка. За версією слідства, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра координувала фінансові операції, а через державний Sense Bank було проведено понад 83 млн грн.

Крім того, 29 червня «Главком» писав про внесення повної суми застави за колишнього міністра. Останні 45 млн грн перерахували дві приватні компанії. До цього ВАКС зменшив розмір застави з 200 млн до 150 млн грн.