Народний депутат Сергій Лабазюк, якого Вищий антикорупційний суд засудив до семи років позбавлення волі у справі про спробу підкупу високопосадовців, заявив про незгоду з вироком та намір його оскаржити. Політик стверджує, що під час розгляду справи суд не врахував належним чином аргументи захисту щодо можливої провокації підкупу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Лабазюка.

Нардеп зазначив, що визнає власну помилку, однак наполягає на необхідності врахувати обставини, які передували подіям, що стали підставою для кримінального провадження.

За словами Лабазюка, після початку повномасштабного вторгнення Росії підприємство, яке він розбудовував протягом багатьох років і на якому працювали близько 1,5 тис. людей, опинилося у складному фінансовому становищі.

Політик стверджує, що компанія втратила частину активів, зіткнулася з відсутністю відкритого ринку робіт, а держава заборгувала їй майже мільярд гривень за раніше виконані замовлення.

«Я визнав, що припустився помилки. Говорив про це публічно і повторив у своєму останньому слові на засіданні Суду. Не збираюся перекладати відповідальність за власне рішення на когось іншого», – написав Лабазюк.

За його словами, він намагався зберегти підприємство та робочі місця, однак переговори щодо погашення заборгованості й відновлення відкритого ринку робіт згодом перетворилися на обговорення «відсотків».

Нардеп продовжує наполягати, що йшлося про провокацію підкупу. Він заявив, що сторона захисту звертала увагу на документування зустрічей ще до реєстрації кримінального провадження, обставини виникнення розмов про неправомірну вигоду та питання щодо законності отримання доказів.

Окремо Лабазюк розкритикував процедуру ухвалення вироку. За його словами, після останнього слова другого обвинуваченого, Дениса Назімова, суд призначив оголошення рішення через 40 хвилин.

«Чи достатньо цього часу, щоб зважити всі аргументи захисту, перевірити доводи щодо провокації, оцінити докази та ухвалити рішення, яке визначає долю людини на роки?» – запитав нардеп.

Він також висловив сумнів, чи не було рішення фактично підготовлене ще до завершення виступів обвинувачених. Водночас сама по собі тривалість перерви перед оголошенням вироку не доводить порушення судом процедури його ухвалення.

«Я не прошу для себе особливого ставлення. Я визнав власну помилку і не відмовляюся від своїх слів. Але так само не погоджуюся з вироком і буду його оскаржувати», – наголосив Лабазюк.

Нагадаємо, 23 листопада Вищий антикорупційний суд визнав винними народного депутата Сергія Лабазюка та директора компанії «Ю АР ДІ» Дениса Назімова у справі про спробу підкупу колишнього віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова та ексголови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма.

Лабазюку призначили сім років позбавлення волі, а Назімову – шість років. Водночас суд залишив чинними запобіжні заходи у вигляді застави розміром 40 млн грн та 12 млн грн відповідно. Крім того, до компанії «Ю АР ДІ» застосували штраф у розмірі 10 млн грн.

Під час судового засідання Денис Назімов також заперечив свою провину. Він стверджував, що злочину не було, а дії Мустафи Найєма назвав провокацією, спрямованою на спонукання обвинувачених до протиправних дій.