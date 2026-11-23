Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині російського інформатора. Ним виявився контрактник із Краматорська, який самовільно залишив військову частину і на замовлення РФ коригував обстріли прифронтового міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За наявною інформацією, для наведення ударів по райцентру фігурант прибував на місця ворожих «прильотів» і удавав, що розбирає завали пошкоджених будівель. Насправді під виглядом волонтера дезертир фіксував на камеру наслідки російських атак і «звітував» про це спецслужбістам країни-агресора.

«Але така конспірація йому не допомогла. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, у поле зору окупантів чоловік потрапив, коли публікував на власній сторінці у ТікТоку відео з пошкодженнями українських об’єктів. За матеріалами справи, крім коригування повторних ударів, інформатор додатково обходив вулиці міста, щоб виявити і «злити» ворогу пункти зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами збору розвідданих та контактів із ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації його дій за статтею державна зрада.

До слова, Служба безпеки України провела спецоперацію, під час якої вдалося вивезти з тимчасово окупованого Криму колишнього директора позашкільного закладу Євпаторії. Чоловіка підозрюють у колабораційній діяльності та мілітаризації дітей на окупованому півострові. Його затримали на Одещині.