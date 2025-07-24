Головна Техно Телеком
search button user button menu button

В Україні затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Україні затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Платформою користувались відомі хакерські угруповання, зокрема «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin»

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією України, французькими правоохоронними органами та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, понад 10 років хакери з усього світу використовували форум для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних. За результатами міжнародної спецоперації у Києві викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів. Серед них – відомі хакерські угруповання, зокрема «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin».

В Україні затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ фото 1
У Києві викрито розробника хакерської платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів
У Києві викрито розробника хакерської платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Використовуючи «послуги» форуму, кіберзлочинність атакувала автоматизовані системи управління банків, держустанов та великих корпорацій у США та Євросоюзі. Так, наприклад, зловмисники використовували придбанe на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів. У разі відмови – погрожували потерпілим «злити» в інтернет їхні конфіденційні дані та паралізувати роботу організації», – йдеться в заяві.

Задокументовано численні факти використання онлайн-платформи для вербування нових учасників хакерських угруповань та збуту новітніх вірусних програм. Під час міжнародної кібероперації вдалося встановити місце перебування адміністратора хакерського форуму та частково припинити діяльність його інфраструктури. При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерській діяльності.

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виявила нові кібератаки на сектор безпеки та оборони країни, які здійснюються російськими хакерами з угруповання UAC-0001 (також відомого як APT28). Особливістю цих атак є використання шкідливого програмного засобу Lamehug, який інтегрує можливості великих мовних моделей.

До слова, поліцейські затримали у Києві учасника хакерського угруповання, що перебував у розшуку ФБР

Читайте також:

Теги: хакер СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора влаштували обшуки в НАБУ та САП. Підозри більш ніж серйозні…
До побачення, НАБУ! Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ тема дня
21 липня, 22:05
У НАБУ підкреслили, що їх принципова позиція — виявити всі обставини, незалежно від посади працівника
У НАБУ заявили, що причетність співробітника до спецслужб РФ не підтверджена
21 липня, 20:46
Зловмисниці загрожує вісім років увʼязнення
Готувала удар по Харківській мерії. СБУ затримала російську агентку
17 липня, 10:11
Правоохоронці ліквідували російських агентів
СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили полковника Воронича: зʼявилося фото
14 липня, 11:00
Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики РФ
Син «сірого кардинала» Кремля Патрушева отримав підозру від СБУ
11 липня, 09:29
24-річний іноземець збирав та мав передати своєму батькові документацію про ракетний комплекс «Нептун»
Пекін відреагував на затримання китайських шпигунів в Україні
10 липня, 21:52
ДБР передало до суду справу про переплату майже 10 млн грн на закупівлі для військових
На Дніпропетровщині посадовець, який наживався на закупівлі ліжок для армії, піде під суд
8 липня, 13:12
Суд дозволив передати в дохід держави все майно митрополита Луганської єпархії УПЦ МП
Благословив російську агресію проти України. Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми
30 червня, 13:30
Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва
26 червня, 09:45

Телеком

В Україні затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ
В Україні затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ
YouTube-канали Китаю, Росії та інших країн видалено: названо причину
YouTube-канали Китаю, Росії та інших країн видалено: названо причину
ChatGPT забирає читачів у Google: що буде з новинами?
ChatGPT забирає читачів у Google: що буде з новинами?
Руйнування будівлі в Буенос-Айресі: Netflix використав штучний інтелект у серіалі
Руйнування будівлі в Буенос-Айресі: Netflix використав штучний інтелект у серіалі
Міноборони запустило бета-тест нових відстрочок у «Резерв+»
Міноборони запустило бета-тест нових відстрочок у «Резерв+»
Українські кіберфахівці атакували інфраструктуру «Газпрому» – ЗМI
Українські кіберфахівці атакували інфраструктуру «Газпрому» – ЗМI

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
11K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
7355
Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
6134
Постраждалих – 119. Кацурін пояснив, чим отруїлись відвідувачі ресторану

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua