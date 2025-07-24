В Україні затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ

Платформою користувались відомі хакерські угруповання, зокрема «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin»

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією України, французькими правоохоронними органами та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, понад 10 років хакери з усього світу використовували форум для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних. За результатами міжнародної спецоперації у Києві викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів. Серед них – відомі хакерські угруповання, зокрема «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin».

У Києві викрито розробника хакерської платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Використовуючи «послуги» форуму, кіберзлочинність атакувала автоматизовані системи управління банків, держустанов та великих корпорацій у США та Євросоюзі. Так, наприклад, зловмисники використовували придбанe на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів. У разі відмови – погрожували потерпілим «злити» в інтернет їхні конфіденційні дані та паралізувати роботу організації», – йдеться в заяві.

Задокументовано численні факти використання онлайн-платформи для вербування нових учасників хакерських угруповань та збуту новітніх вірусних програм. Під час міжнародної кібероперації вдалося встановити місце перебування адміністратора хакерського форуму та частково припинити діяльність його інфраструктури. При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерській діяльності.

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виявила нові кібератаки на сектор безпеки та оборони країни, які здійснюються російськими хакерами з угруповання UAC-0001 (також відомого як APT28). Особливістю цих атак є використання шкідливого програмного засобу Lamehug, який інтегрує можливості великих мовних моделей.

До слова, поліцейські затримали у Києві учасника хакерського угруповання, що перебував у розшуку ФБР