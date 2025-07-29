СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в одному з районів Києва

СБУ та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району.

Під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів та огляд автотранспорту

Служба безпеки та Нацполіція зранку 29 липня проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Повідомляється, що Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району.

Зазначається, що основною метою є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Під час безпекових заходів правоохоронці оглядатимуть окремі будівлі і приміщення. Наприклад, помешкання та офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування. Там можуть шукати заборонені до обігу предмети.

Також здійснюють перевірку громадян, які перебувають на місцевості, вивчатимуть стан антитерористичної захищеності споруд. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів та огляд автотранспорту.

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години, додали в СБУ.

Нагадаємо, за доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент ФСБ РФ, який діяв у лавах АТ «Укртелеком». За даними СБУ, перебуваючи у складі керівництва столичної дирекції однієї з найбільших телекомунікаційних компаній України, посадовець «зливав» окупантам закриті дані щодо стаціонарного зв’язку в Силах оборони.