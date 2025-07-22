Суд у Великій Британії засудив чоловіка за спробу шпигунства на користь РФ

Захист наполягав, що Філліпс намагався викрити російських агентів, а не працювати на них. Проте суд визнав його винним

Британця Говарда Філліпса суд визнав винним у спробі співпраці з російською розвідкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Суд встановив, що чоловік надавав особисту інформацію про політиків і виконував шпигунські завдання, не підозрюючи, що «російські агенти» були офіцерами британської контррозвідки. Зокрема Філліпс передав псевдоагентам з РФ деталі про колишнього міністра оборони Гранта Шаппса – його адресу, номер телефону та інформацію про приватний літак. Він також залишав документи на USB-пристрої, бронював готелі й купував телефони для агентів, яких вважав співробітниками російської розвідки.

Під час одного з контактів у Лондоні Філліпс заявив, що готовий працювати з «лояльністю та відданістю». Він вірив, що Москва оцінить його старання, і навіть просив дозволу називати її «матір’ю» в переписці.

Після останньої передачі USB-пристрою, телефона і ключа від готелю, його затримали в кав’ярні у центрі Лондона. Під час арешту в чоловіка був конверт з 1000 фунтів – оплата за виконане завдання.

Захист наполягав, що Філліпс намагався викрити російських агентів, а не працювати на них. Проте суд визнав його винним за новим законом про нацбезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянин США Деніел Мартиндейл, який протягом двох років мешкав в Україні й займався шпигунством на користь РФ, отримав російське громадянство згідно з указом диктатора Володимира Путіна.

За даними російських видань, Мартиндейл із 2022 до 2024 року на території України надавав Росії відомості про місця дислокації підрозділів ЗСУ та іншу інформацію. Американця евакуювали із зони бойових дій восени 2024 року. Церемонію вручення паспорта провели в представництві терористичного угруповання «ДНР» у Москві. Мартиндейл також отримав так званий «орден ДНР».