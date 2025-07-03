Ліквідація «ексмера» Луганська Пілавова: СБУ розкрила нові подробиці

Пілавов був одним з ідеологів так званої «Луганської народної республіки»

Сьогодні, 3 липня, Служба безпеки України ліквідувала так званого «ексмера» Луганська Маноліса Пілавова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

За даними джерел «Главкома», сьогодні у тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідувала Маноліса Пілавова, «ексголову» окупаційної адміністрації міста (очолював її з 2014 по 2023 роки). Він загинув у результаті підриву вибухівки.

Пілавов був одним з ідеологів так званої «Луганської народної республіки», соратником гауляйтера Плотницького, особисто брав участь в поваленні державного ладу. З 2015 року так званий «голова адміністрації Луганська» перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями.

Нагадаємо, 3 липня в окупованому Луганську ліквідували колишнього так званого «мера» Маноліса Пілавова. Вибух стався на вулиці Тараса Шевченка в Луганську. Внаслідок чого загинув колаборант і ще троє людей постраждали.