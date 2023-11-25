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Правоохоронці затримали велосипедиста, який обливав перехожих фарбою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Правоохоронці затримали велосипедиста, який обливав перехожих фарбою
Чоловік псував речі перехожих
фото: Національна поліція України

Поліції відомо про 11 постраждалих від дій фігуранта

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який їздив на велосипеді вулицями міста і обливав фарбою випадкових перехожих. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що до столичних поліціянтів звернулися декілька мешканців Подільського району зі скаргою на невідомого велосипедиста, що облив їхній одяг червоною фарбою. Почалися оперативно-розшукові заходи, які дали результат – підозрюваного було затримано.

Ним виявився киянин 1981 року народження, який раніше не був судимий. При собі він мав пляшку з червоною фарбою. Її разом із велосипедом було вилучено в якості речових доказів.

Примітно, що затриманий не зміг пояснити правоохоронцям, навіщо він обливав людей фарбою.

Правоохоронці затримали велосипедиста, який обливав перехожих фарбою фото 1

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, тобто хуліганство. За законом йому належить покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років чи арешту на 6 місяців.

Правоохоронці затримали велосипедиста, який обливав перехожих фарбою фото 2

На поточний момент поліції відомо про 11 постраждалих від дій фігуранта. Зараз правоохоронці закликають інших можливих жертв хулігана звернутися до них із відповідною заявою.

Як повідомляв «Главком», на Буковині суд визнав винним у хуліганстві місцевого мешканця і призначив покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн. Обвинувачений, перебуваючи біля будинку культури у місті Новоселиця, демонстративно облив відром нечистот викладачку місцевого медичного коледжу. Жінка якраз мала брати участь у масовому заході з вручення дипломів випускникам. Внаслідок хуліганської витівки було пошкоджено плаття та сумочку потерпілої. У подальшому обвинувачений виклав відео протиправних дій у мережу Інтернет.

Крім цього, 23 червня у селі Велика Добронь Ужгородського району троє співробітників контррозвідки СБУ побили відвідувача місцевого кафе, а також генерал-майора СБУ Віктора Мікуліна.

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Теги: Київ чоловік велосипед

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