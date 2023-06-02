Суд покарав прихожанина УПЦ МП, який вважає слово «дура» нормальним для вжитку

Порушник неадекватно відреагував на протест однієї жінки, яка підтримала хмельницького військового, побитого іподияконом

Сихівський районний суд Львова оштрафував прихожанина Української православної церкви Московського патріархату на 51 грн за дрібне хуліганство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 26 травня.

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За матеріалами справи 2 квітня 2023 року потерпіла прийшла до храму УПЦ МП, що у Львові на вул. Антоненка-Давидовича. Там вона провела одиночну акцію-протест проти побиття військового представниками УПЦ МП у Хмельницькому.

Через деякий час до жінки почали чіплятись прихожани львівської церкви УПЦ МП, намагаючись її прогнати. Також із храму вийшов чоловік, який публічно в присутності інших людей обізвав мітингувальницю «дурою».

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До суду порушник не з’явився, але направив заяву. У ній чоловік зазначив, що не визнає вини. Також наголосив, що слово «дура» або «дурна», не є нецензурним або лайкою. На його думку, це слово належить до нормативних слів української мови щодо яких немає будь-яких заборон до вживання.

Водночас суд дійшов висновків: вину чоловіка повністю доведено; у діях є ознаки адмінправопорушення за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки прихожанин УПЦ МП образливо обізвав потерпілу та порушив її спокій.

Нагадаємо, що 2 квітня служителі Московської церкви в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Духовенство звинуватило військового в тому, що він заважав службі та скинув на підлогу «Євангеліє», проте Ананьєв озвучив іншу версію подій. В інтерв'ю «Главкому» військовий розповів, що книгу насправді кинув піп, Ананьєв був досить далеко та фізично не міг це зробити.

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Артур Ананьєв стверджує, що книга просто випала з рук попа. Річ утім, що він начебто намагався передати «Євангеліє» іншому попу, а той її не втримав. У цей момент Ананьєв перебував на відстані близько трьох метрів. При цьому на військового накинулися церковники та звинуватили у падінні «Євангеліє».

Додамо, що став відомий діагноз Ананьєва, якого побив представник Московського патріархату.

Пізніше поліція оголосила підозру іподиякону собору УПЦ МП Ігорю Слободяну за статтею 125 Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження». Церковник переховувався від правоохоронців і його оголосили у розшук.

20 квітня Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід Слободяну у вигляді особистого зобов’язання. Іподиякон після двох тижнів зникнення добровільно прибув до поліції, а потім і до суду.