Оштрафував на 51 гривню: Львіський суд покарав хлопця за секс на зупинці
З документа стало відомо, що пізно ввечері 25 лютого молодик займався сексом із 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці
Франківський районний суд Львова покарав неповнолітнього хлопця, який 25 лютого цього року займався сексом дівчиною на тролейбусній зупинці.
Хлопця оштрафували на 51 гривню, йдеться в постанові суду, яку оприлюднили 22 травня 2023 року.
З документа стало відомо, що пізно ввечері 25 лютого молодик займався сексом із 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці на вулиці Кульпарківській, 123.
Під час статевого акту пару застукали патрульні поліцейські, тому суддя врахував відеодокази надані правоохоронцями з місця події.
На засідання хлопець не прийшов, втім суддя оштрафував його на 51 грн. Також він має заплатити 537 грн судового збору.
Нагадаємо, що 18-річна дівчина, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту, отримала усне попередження за хуліганство.
До слова, у Франківському районному суді Львова пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.
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