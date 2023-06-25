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Жорстока сутичка працівників СБУ на Закарпатті: у бійці постраждав генерал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Жорстока сутичка працівників СБУ на Закарпатті: у бійці постраждав генерал
Постраждав 62-річний ексректор академії СБУ, колишній заступник голови Закарпатської ОВА, науковець Віктор Мікулін
фото: Віталій Глагола / Тelegram

ЗМІ стверджують, що Віктор Мікулін був звільнений із посади ректора академії СБУ через смертельну ДТП

В п'ятницю, 23 червня, у селі Велика Добронь Ужгородського району троє співробітників контррозвідки СБУ побили відвідувача місцевого кафе, а також генерал-майора СБУ Віктора Мікуліна. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

«Невідомі особи, які представилися працівниками СБУ, вдарили заявника та забрали мобільний телефон iPhone у ресторані «Три тузи». Всі учасники на місці події. Заявник повідомив, що він – помічник депутата Верховної Ради Марченко Людмили Іванівни. Нападники перебували на авто Skoda чорного кольору АО7000. Також чоловік повідомив, що за адресою може відбуватися і бійка, на місці залишився Мікулін Віктор Петрович, працівник СБУ, генерал-майор», – написав журналіст.

Також Глагола повідомив, що нападників вже затримали.

Додаткові деталі бійки повідомив сайт groza-news.info. Нібито згідно з матеріалами поліції, 23 червня керівник місцевого підрозділу військової контррозвідки Андрій Панарін разом із підлеглими влаштували п’яну бійку.

«40-річного чоловіка силовики вдарили та забрали в нього iPhone 14. Однак, на жаль, це була тільки «розминка». Набагато більше постраждав 62-річний ексректор академії СБУ, колишній заступник голови Закарпатської ОВА, науковець Віктор Мікулін. Агресори буквально не залишили на чоловікові живого місця: медики діагностували чисельні гематоми, синці, струс мозку, черепно-мозкову травму, перелам кисті та інші травми. Після «роботи» контррозвідників постраждалий виглядав, ніби після тортур. Самі п’яні «сміливці» з місця подій втекли на чорній Skoda. За фактом дій Андрія Панаріна та його підлеглих відкрита карна справа за статтею «хуліганство», – йдеться у повідомленні.

На сайті вказано, що за фактом дій Андрія Панаріна та його підлеглих відкрита карна справа за статтею «хуліганство»

Пізніше журналіст Глагола додав, що начальник 4-го відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін особисто брав участь у побитті генерала Мікуліна.

«Нагадаю, що у червні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вигнав полковника Панаріна із ради оборони Закарпатської області через те, що він лобіював включення в систему перетину кордону «Шлях» чоловіків, які виїздили за кордон і не повертались в Україну», – написав Глагола.

Варто додати, що жодних повідомлень щодо даного інциденту на сайті закарпатської поліції та ДБР знайти не вдалося.

Віктор Мікулін раніше обіймав посаду ректора Національної академії СБУ, а також був завідувачем кафедри кримінального права та процесу Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова у Києві.

ЗМІ стверджують, що влітку 2009 року, працюючи на посаді ректора Академії СБУ, Віктор Мікулін зчинив смертельну ДТП. Так, перебуваючи за кермом автомобіля, ректор на смерть збив пішохода, який перетинав проспект в недозволеному місці. Потерпілий отримав смертельні поранення, у результаті яких помер не приходячи до тями. За даними міліції, пішохід перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тоді як алкоголю в крові водія тоді офіційно не знайшли. Втім, після цього випадку Віктора Мікуліна було відсторонено з посади ректора Академії, а невдовзі – звільнено.

Згодом чоловік обіймав посаду заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що у Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною.

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Теги: Закарпаття бійка СБУ

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