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ЗМІ Коломойського відбілюють репутацію підсанкційного нардепа Дубінського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗМІ Коломойського відбілюють репутацію підсанкційного нардепа Дубінського
Скандальний нардеп Олександр Дубінський
фото з відкритих джерел

До обрання народним депутатом у 2019 році Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера

Народний депутат та фігурант Реєстру держзрадників Олександр Дубінський, який пройшов у парламент від «Слуги народу», активно відбілює свою репутацію. Про це йдеться у дослідженні Руху «Чесно».

Починаючи з 11 жовтня 2022 року на підконтрольному олігарху Ігорю Коломойському телеканалу 1+1 вийшло 11 репортажів Телевізійної служби новин, присвячених благодійній допомозі підсанкційного у США політика. 

Усі ці матеріали мають ознаки тенденційності та невідповідності інформаційного приводу рівню всеукраїнського телеканалу. Зокрема журналісти навіть у заголовках використовують такі формулювання як «затишна оселя замість руїн», «герої будівельного фронту», «сніг та мороз не перешкода» тощо. 

В усіх матеріалах фігурує «волонтерська організації «Медіаоборона» забудовника Володимира Хоменка та нардепа Олександра Дубінського». 

Водночас сам Дубінський, який систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, називав гасло «Слава Україні» нацистським, продовжує свою підривну діяльність проти України. 

Так, 14 березня 2023 року на власних ресурсах нардеп викладав відео на підтримку Російської православної церкви в Україні та її присутності у Києво-Печерській лаврі. 

У 2021 році США запровадило санкції проти нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача. Їх звинуватили у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року, зазначивши, що він є «частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу». До обрання народним депутатом у 2019 році («Слуга Народу», 94 округ, Київщина) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.  

Коли експрезидент Петро Порошенко виступив з ініціативою запровадити офіційно в армії привітання: «Слава Україні» – «Героям слава!», Дубінський заявив, що це нацистське вітання. Представників ОУН-УПА народний депутат також називав нацистами.

Нагадаємо, що Дубінський дев'ять років тому відповідав за розробку фейків про події на Майдані 2014 року. Один із них – що у нас тут в центрі Києва були повії.  

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Теги: Ігор Коломойський депутат Київщина Олександр Дубінський 1+1

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