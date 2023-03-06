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На Київщині чоловік ледь не вбив сокирою товариша по чарці

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Київщині чоловік ледь не вбив сокирою товариша по чарці
Суд покарав чоловіка до 10 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Мешканця Бучанського району засуджено до 10 років позбавлення волі

Мешканця Бучанського району, який намагався вбити сокирою свого товариша по чарці, засуджено до 10 років позбавлення волі. Про це інформує Київська обласна прокуратура.

«Прокурори довели в суді вину 50-річного чоловіка у замаху на умисне вбивство. У серпні 2021 року в селі Пилиповичі група чоловіків розпивала спиртні напої за місцем проживання засудженого. Між господарем будинку та одним з його гостей виник конфлікт. Згодом засуджений замахнувся сокирою на гостя, який спав на ліжку», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в момент скоєння злочину металева частина сокири відірвалася від руків'я і впала на голову потерпілого, спричинивши тілесні ушкодження. У цей час до кімнати зайшов один з присутніх гостей і вихопив знаряддя злочину з рук чоловіка. 

Суд покарав чоловіка до 10 років позбавлення волі, взявши до уваги доводи прокурора, а також те, що громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.

До слова, раніше повідомлялось, що на Одещині викрито схему нелегального продажу зброї та боєприпасів.

Теги: Київщина кримінал вбивство прокуратура

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