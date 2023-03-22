Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви російської атаки по Київщині (відео)

Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття

Четвертою жертвою став 40-річний водій

Кількість жертв внаслідок російської атаки дронами по Київщині зросла до чотирьох осіб. Рятувальники лістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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«Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів. Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття», - зазначив він.

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Нагадаємо, у ніч на 22 березня Росія атакувала Київщину дронами, внаслідок чого загинули люди, зруйновані будівлі.

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Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.