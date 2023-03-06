У Броварах сьогодні вночі припинять водопостачання

Води не буде у всьому місті

Сьогодні вночі у Київській області, а саме у місті Бровари буде відключено водопостачання. Про це інформує міський голова Ігор Сапожко

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«За інформацією КП «Броваритепловодоенергія» в зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водопровідних та каналізаційних мережах, буде тимчасово припинено водопостачання по усьому місту 07 березня 2023 з 00.00 до 05.00», – йдеться у повідомленні міського голови Броварів.

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До ранку комунальники обіцяють відновити водопостачання.