Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Прихожанина баптистської церкви, який ухилився від мобілізації, увʼязнили на три роки

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прихожанина баптистської церкви, який ухилився від мобілізації, увʼязнили на три роки
Чоловік показував працівникам ТЦК довідку, що він належить до релігійної організації, яка не дозволяє користування зброєю
фото з відкритих джерел

Під час війни жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби

 

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав місцевого жителя винним в ухиленні від призову на військову службу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За матеріалами справи, в лютому 2024-го чоловіку намагалися вручити повістку для відправки на військову службу. Але він відмовився її брати, про що працівники ТЦК склали акт, і в день відправки на службу в ТЦК не прийшов і про причини неявки не повідомив.

У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що з 2014 року є членом релігійної організації Помісної церкви Євангельських християн-баптистів. Він знає, що зараз в Україні воєнний стан і триває мобілізація. Але не памʼятає чи вручалась йому повістка і не памʼятає чи приходив до ТЦК, оскільки неодноразово туди зʼявлявся. Чоловік стверджує, що декілька разів показував працівникам ТЦК довідку, що він належить до релігійної організації, яка не дозволяє користування зброєю. Тому казав, що хоче проходити альтернативну службу, але це ігнорували і відповідали, що такі документи не проходять.

Головний спеціаліст мобілізаційного відділення розповіла суду, що чоловік придатний до військової служби і не мав права на відстрочку. Ніяких документів про те, що він входить до релігійної організації, не надав. Обвинувачений їй запамʼятався, тому що писав на неї скаргу.

Юрист ТЦК підтвердила, що від чоловіка надходила заява про те, що він хоче військову службу замінити на альтернативну. Однак альтернативна служба можливе лише у випадку строкової військової служби, а під час війни такої нема, тому заміна служби неможлива.

У суді допитали пастора церкви «Благовіщення», який сказав, що обвинувачений з 2014 року є активним учасником їх церкви, приймав хрещення. Їхнє вчення полягає в тому, щоб не брати до рук зброї, але служити для захисту.

Заміна військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на проходження альтернативної (невійськової) служби, чинним законодавством не передбачена.

Під час війни жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обовʼязку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни.   

Водночас суд розʼяснив із посиланням на позицію Верховного суду (справа № 601/2491/22), що призов на військову службу по мобілізації не означає автоматично, що чоловік мусив би брати до рук зброю. З огляду на його релігійні переконання, він міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не повʼязаних із використанням зброї.

Обвинуваченого засудили до позбавлення волі на мінімальний строк три роки.

Як відомо, військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада закон документи військові воєнний стан хрещення мобілізація чоловік повістка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Разумков зайшов у парламент першим номером пропрезидентської сили, але перетворився в одного з головних її критиків
Холодна помста ЗеКоманді. Чому Дмитро Разумков полетів у Вашингтон Внутрішня політика
7 лютого, 15:00
Історикиня Яна Примаченко: Путін і Трамп схожі. Обидва тягнуть світ назад у минуле
Ялта 2.0: Путін і Трамп ділитимуть світ по-новому? Розмова з істориком Інтерв’ю
9 лютого, 20:00
Російська влада планує щомісяця мобілізувати по 10 тис. осіб «спецконтингенту»
Розвідка назвала мобілізаційні плани Росії у 2025 році
30 сiчня, 15:01
29 січня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Кстово
Нафтопереробний завод у Кстово призупинив роботу після атаки БпЛА
31 сiчня, 23:24
Удар прийшовся по житловій забудові
Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: одна з поранених у важкому стані
2 лютого, 22:46
Звіт ISW щодо війни в Україні 9 лютого
Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW
10 лютого, 05:35
Росіяни запевнили, що проблем із медичним забезпеченням і харчуванням не мали, над ними ніхто не знущався
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
8 лютого, 17:50
16 лютого – День військового журналіста
16 лютого Україна відзначає День військового журналіста
16 лютого, 11:56
Перекваліфікація злочину дозволила обвинуваченій уникнути посадки до в’язниці
Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи
Вчора, 18:00

Кримінал

Прихожанина баптистської церкви, який ухилився від мобілізації, увʼязнили на три роки
Прихожанина баптистської церкви, який ухилився від мобілізації, увʼязнили на три роки
В Одесі затримано 18-річного агента РФ, який підірвав авто військового прокурора
В Одесі затримано 18-річного агента РФ, який підірвав авто військового прокурора
Допомагав ухилянтам за гроші. ДБР затримало очільника Хмельницької райдержадміністрації
Допомагав ухилянтам за гроші. ДБР затримало очільника Хмельницької райдержадміністрації
Ексголова Тернопільської облради Головко отримав нову підозру
Ексголова Тернопільської облради Головко отримав нову підозру
Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи
Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи
Завдав збитків на 18 млрд і втік за кордон. Ексголові «Оператора ГТС» повідомлено про підозру
Завдав збитків на 18 млрд і втік за кордон. Ексголові «Оператора ГТС» повідомлено про підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
85K
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
24K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
7038
Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua