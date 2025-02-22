Прихожанина баптистської церкви, який ухилився від мобілізації, увʼязнили на три роки

Чоловік показував працівникам ТЦК довідку, що він належить до релігійної організації, яка не дозволяє користування зброєю

Під час війни жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав місцевого жителя винним в ухиленні від призову на військову службу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За матеріалами справи, в лютому 2024-го чоловіку намагалися вручити повістку для відправки на військову службу. Але він відмовився її брати, про що працівники ТЦК склали акт, і в день відправки на службу в ТЦК не прийшов і про причини неявки не повідомив.

У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що з 2014 року є членом релігійної організації Помісної церкви Євангельських християн-баптистів. Він знає, що зараз в Україні воєнний стан і триває мобілізація. Але не памʼятає чи вручалась йому повістка і не памʼятає чи приходив до ТЦК, оскільки неодноразово туди зʼявлявся. Чоловік стверджує, що декілька разів показував працівникам ТЦК довідку, що він належить до релігійної організації, яка не дозволяє користування зброєю. Тому казав, що хоче проходити альтернативну службу, але це ігнорували і відповідали, що такі документи не проходять.

Головний спеціаліст мобілізаційного відділення розповіла суду, що чоловік придатний до військової служби і не мав права на відстрочку. Ніяких документів про те, що він входить до релігійної організації, не надав. Обвинувачений їй запамʼятався, тому що писав на неї скаргу.

Юрист ТЦК підтвердила, що від чоловіка надходила заява про те, що він хоче військову службу замінити на альтернативну. Однак альтернативна служба можливе лише у випадку строкової військової служби, а під час війни такої нема, тому заміна служби неможлива.

У суді допитали пастора церкви «Благовіщення», який сказав, що обвинувачений з 2014 року є активним учасником їх церкви, приймав хрещення. Їхнє вчення полягає в тому, щоб не брати до рук зброї, але служити для захисту.

Заміна військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на проходження альтернативної (невійськової) служби, чинним законодавством не передбачена.

Під час війни жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обовʼязку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни.

Водночас суд розʼяснив із посиланням на позицію Верховного суду (справа № 601/2491/22), що призов на військову службу по мобілізації не означає автоматично, що чоловік мусив би брати до рук зброю. З огляду на його релігійні переконання, він міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не повʼязаних із використанням зброї.

Обвинуваченого засудили до позбавлення волі на мінімальний строк три роки.

Як відомо, військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.