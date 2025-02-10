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Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 9 лютого
фото з відкритих джерел

Триває 1083-й день повномасштабної війни в Україні

Російські війська просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки, водночас українські війська просунулися в Курській області та поблизу Вовчанська. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 1

Операція ЗСУ на Курщині

Українські війська просунулися на південний схід від Суджі у Курській області 9 лютого. Російські джерела стверджували, що українські війська здійснили механізовані атаки на південний схід від Суджі в районі Руської Конопельки та Фанасеєвки.

Російські джерела також стверджували, що російські війська контратакували на північний захід від Суджі в районі Свердликова і Нікольського, на північ від Суджі в районі Малої Локні та на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися вздовж траси 38K-028 Суджа-Обоянь на південний захід від Руської Конопельки.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 2

Харківщина

Українські сили просунулися поблизу Вовчанська 9 лютого. Російські сили наступали поблизу Вовчанська (на північ від Харкова) 8 і 9 лютого. Російський мілблогер заявив, що на околицях Липців (на північ від Харкова) діють російські диверсійно-розвідувальні групи.

Опубліковані 8 лютого геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися на Вовчанський агрегатний завод у центрі Вовчанська.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 3

Луганщина

9 лютого російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 8 і 9 лютого російські війська наступали на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки.

9 лютого російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. Російські війська наступали на північний схід від Борової біля Богуславки, Загірзове та Зеленого Гаю та на південний схід від Борової біля Новосергіївки 8 і 9 лютого.

9 лютого російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські війська 8 і 9 лютого вели наступальні дії на північний схід від Лиману в районі Ямполівки, Іванівки та Новолюбівки, а також у напрямку Нового і на схід від Лиману в районі Торського.

Російський мілблогер заявив, що російські війська проводять розвідку поблизу Колодязі (на північний схід від Лиману), щоб виявити слабкі місця в українській обороні. Російське джерело стверджує, що українські сили намагаються контратакувати на північний захід від Іванівки.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 4

Донеччина

Російські війська 8 і 9 лютого продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просунулися. Хортицьке угруповання військ України заявило, що російські війська безуспішно намагалися обійти українські позиції біля Білогорівки на мотоциклах.

9 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Часівояворівському напрямку, але жодного підтвердженого просування не зробили. 8 і 9 лютого російські війська вели наступальні дії біля самого Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Білої Гори.

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Російські війська вели наступальні дії біля самого Покровська; на схід від Покровська – Єлизаветівка, Промінь, Новоторецьке, Водяне Друге, Новоолександрівка, Калинове, Зелене Поле; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Шевченка; і на південний захід від Покровська біля Котлиного, Преображенки, Піщаного, Надіївки, Новосергіївки, Срібного, Успенівки, Запоріжжя, Новоандріївки та Удачного 8 і 9 лютого.

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 5

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Звірового. 9 лютого український Генштаб опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Новоєлизаветівки (на південний захід від Покровська) і в межах південно-східної Малинівки (на схід від Покровська).

9 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські війська вели наступальні дії на північний захід від Курахового в районі Шевченка та Андріївки; на захід від Курахового біля Костянтинополя та Дачне;

і на південний захід від Курахового біля Розлива 8 і 9 лютого. Російський мілблогер стверджував, що ні українські, ні російські сили не контролюють Зеленівку (на південний захід від Курахового).

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 6

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 9 лютого. Російські війська проводили наступальні дії на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новополя та на північ від Великої Новосілки поблизу Нових Комарів 8 і 9 лютого.

Оцінка просування росіян: геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Нового Комара (на північ від Великої Новосілки).

Південь

9 лютого в західній Запорізькій області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися. Російський мілблогер стверджує, що українські війська провели кілька невдалих контратак із залученням двох танків і трьох БМП на оріхівському напрямку (на північ від Роботиного).

Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 7

Нагадаємо, що триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Запоріжжя ISW Часів Яр наступ танки військові завод Генштаб армія росія Курахове

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