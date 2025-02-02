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Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: одна з поранених у важкому стані

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: одна з поранених у важкому стані
Удар прийшовся по житловій забудові
скріншот з відео

На цю хвилину відомо про двох постраждалих через атаку ворожої авіації

Російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Орієнтовно о 16:00 по центральній частині Херсона прилетіла російська керована авіаційна бомба. Удар прийшовся по житловій забудові», – йдеться в дописі.

На цю хвилину відомо про двох постраждалих через атаку ворожої авіації.

За словами Проскудіна, до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини.

Ще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї – вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані.

Нагадаємо, у Херсоні 6 січня російський безпілотник вдарив по маршрутці. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять – отримали поранення. 

До слова, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб. За даними слідства, близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Першого січня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району загинув цивільний. Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що загинув 23-річний волонтер, який постійно допомагав у відновленні громади.

Окрім того, внаслідок російської атаки на Херсон пошкоджено литовське почесне консульство. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис унаголосив, що такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Він додав, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

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Теги: росія міністр війна обстріл військові Херсон жінка травма поранення

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