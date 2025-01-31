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Нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони, призупинив роботу

Ірина Бура
glavcom.ua
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Нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони, призупинив роботу
29 січня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Кстово
фото: скріншот з відео

Українські військові визнали факт удару по НПЗ

Четвертий за величиною нафтопереробний завод повідомив про припинення виробництва на своєму підприємстві в Кстові Нижегородської області у зв'язку з атакою дронів 29 січня. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Російська компанія оголосила, що на її нафтохімічному заводі «Сибур-Кстово» «ведуться роботи з усунення наслідків падіння уламків збитого БПЛА. Основні установки перебувають у резервному режимі, відвантаження продукції тимчасово не здійснюється».

У ніч на 29 січня промислова зона Кстово під Нижнім Новгородом (там також розташований нафтопереробний завод) зазнала атаки безпілотників. Українські військові визнали факт удару по НПЗ.

На території «Сибур-Кстово» тоді виникла пожежа, про яку повідомляли російські державні ЗМІ. Про її гасіння російська влада відзвітувала тільки в п'ятницю, хоча про локалізацію говорили ще в середу.

Як сказано на сайті «Сибур-Кстово», підприємство виробляє «етилен, пропілен, бензол та інші нафтохімічні продукти».

Етилен, або етиловий спирт, є важливим компонентом багатьох продуктів, що мають військове застосування (моторного пального, охолоджувальних сумішей, лаків і фарб), і Україна вже неодноразово атакувала російські спиртзаводи.

Зазначимо, НПЗ в Кстові, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС.

 

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Теги: пожежа відео спирт влада Україна військові завод продукти бензин війна росія нафта дрон

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