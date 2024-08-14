Прив'язувала 10-річного сина ланцюгом: поліція відкрила провадження щодо буковинки

Матері дитини загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років

Мати прив'язували сина ланцюгом, аби син не бешкетував та не тікав з дому

На Буковині поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо катування 10-річної дитини. За словами правоохоронців, мати прив'язувала сина ланцюгом за ногу та утримувала у дворі, щоб той не бешкетував. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Зокрема, до поліції звернулася староста округ в Мамаївській громаді, яка проходила повз подвір'я 34-річної місцевої жительки й помітила у дворі прив'язаного ланцюгом хлопчика. 10-річного хлопчика вилучили із сім'ї та помістили його в дитяче відділення районної лікарні.

До поліції звернулася староста округ в Мамаївській громаді, яка проходила повз подвір'я 34-річної місцевої жительки й помітила у дворі прив'язаного ланцюгом хлопчика фото: поліція Чернівецької області

Як зазначають правоохоронці, мати прив'язували сина ланцюгом як метод виховання, щоб син не бешкетував та не тікав з дому. Вона має ще чотирьох синів, яким три, чотири, шість та сім років, а також 14-річну доньку, яка живе з бабусею. Наразі за ними наглядають дідусь та бабуся, які проживають окремо.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 127 (Катування). Матері загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, у 2024 році кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 36% у порівнянні з минулим роком. Так, від початку року було відкрито вже 1 521 провадження про домашнє насилля, тоді як за аналогічний період у 2023 році – 1121. Наразі реєструють у середньому 300 таких справ на місяць.

До слова, через удари росіян по містах та селах України, втрату житла, травмування чи загибель рідних, економічні труднощі рівень емоційної напруги в суспільстві досяг критично високого рівня. Це призводить до зростання рівня домашнього насильства, розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.