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Міністр Клименко розповів, що відомо про ймовірного вбивцю Фаріон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністр Клименко розповів, що відомо про ймовірного вбивцю Фаріон
За словами міністра, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий хлопець стріляв у мовознавицю
фото: Telegram/Ігор Клименко

Слідство вважає, що стрілець був лише виконавцем

Ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий хлопець стріляв у мовознавицю.

«139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу», – каже він.

Як зазначив Клименко, вистежити та встановити особу нападника була «справа часу», оскільки смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди.

«Ідентифікація зловмисника та його затримання – кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді! Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі», – пояснив міністр.

Зокрема, слідство вважає, що стрілець був лише виконавцем. «Більше інформації згодом. Допрацьовуємо», – каже очільник МВС.

Оновлено

З'явилося фото підозрюваного у вбивстві Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра 2006 року народження. Зокрема, слідчі вважають, що замовлення вбивства було з Російської Федерації. За словами журналіста, це одна з головних версій.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Фаріон
фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Як повідомляють місцеві пабліки Дніпра, правоохоронці затримали підозрюваного на житловому мікрорайоні Парус. Очевидці кажуть, що ймовірного стрільця вивели з під'їзду та посадили до автомобіля.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Його підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

До слова, 22 липня мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Похорон розпочався з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі львів'яни. Серед них однопартійці Фаріон: лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та інші колишні депутати.

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Львів проводжає Ірину Фаріон
фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Згодом траурна процесія з труною Ірини Фаріон рушила з Гарнізонного храму на Личаківський цвинтар. Процесія скандувала «Мова має значення». 

Поховання Фаріон завершилося близько 17:30. Присутні на похороні Ірини Фаріон заспівали гімн України на Личаківському кладовищі. Також згодом лунав гімн ОУН.

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Теги: МВС вбивство поліція Ірина Фаріон Ігор Клименко

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