Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Домашнє насильство під час війни: статистика лякає

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Домашнє насильство під час війни: статистика лякає
Минулого року кількість випадків домашнього насильства зросла на 20% порівняно з 2022 роком
фото ілюстративне

За три місяці 2024 року в Україні зафіксовано понад 30,5 тис. випадків домашнього насильства

Через удари росіян по містах та селах України, втрату житла, травмування чи загибель рідних, економічні труднощі рівень емоційної напруги в суспільстві досяг критично високого рівня. Це призводить до зростання рівня домашнього насильства, розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий в авторській колонці видання «Zn».

Заступник міністра повідомив, що за минулий рік кількість випадків домашнього насильства зросла орієнтовно на 20% порівняно з 2022 роком (всього складено близько 150 тис. адміністративних протоколів). Водночас за три місяці цього року кількість громадян, які вчинили домашнє насильство, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилася на 14,2% (26 733 – 2023 року й 30 529 – 2024-го).

Протягом 2022 року за ст.  126-1 КК України 1395 громадянам повідомлено про підозру, протягом 2023-го – 2527 людям. Упродовж чотирьох місяців 2024 року 868 осіб отримали підозру. Заступник глави МВС підкреслив, що статистичну інформацію збирають лише на підконтрольних українській владі територіях.

«Враховуючи, що площа окупованих РФ територій із лютого 2022 року істотно збільшилась і кількість громадян, які виїхали за кордон, також є досить високою, зростання кількості випадків домашнього насильства проти періоду до повномасштабної війни свідчить про досить складну ситуацію в цій сфері», – зазначив він.

Драп’ятий наголосив, що динаміка зростання випадків домашнього насильства особливо помітна, якщо порівняти дані зі статистикою відносно мирного 2019 року. У той період було повідомлено про підозру 854 людям, що менше навіть за дані чотирьох місяців поточного року.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство. Загалом протягом першого місяця року було зареєстровано 435 справ про домашнє насильство, що майже вдвічі більше ніж у січні минулого року. За даними аналітиків, кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року – виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення.

Читайте також: Суд оштрафував львів’янку за домашнє насильство над чоловіком
Теги: МВС кордон домашнє насильство статистика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське командування продовжує процес оперативного розгортання військ (сил) угрупування «Північ»
Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
1 травня, 13:07
Підозрюваних у нападі затримали в Одеській області
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
21 квiтня, 16:35
Очікується, що курс обвалиться до 106,9 рубля за долар 2025 року
Росіян чекає обвальне падіння курсу рубля: дані макропрогнозу
25 квiтня, 11:15
Партії індійських спецій виявились небезпечними для людей
У партіях спецій та прянощів з Індії знайдено небезпечну отруту, яка викликає рак
2 травня, 18:23
«Знахідку» вилучили та скерували на експертизу
Львів'янка намагалася вивезти з України старовинну скрипку Страдіварі (фото)
3 травня, 15:24
З початку повномасштабної війни прикордонна поліція Словаччині зловила 1484 українця
Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає
9 травня, 20:09
Військові медики надають допомогу пораненому бійцю ЗСУ у прифронтовому польовому госпіталі поблизу Попасної, Луганська область, 08 травня 2022 року.
«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни
16 травня, 10:58
Президентка Молдови зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ – це і допомога Молдові
Молдова планує стати «стратегічним хабом» для відновлення України – Санду
18 травня, 09:47
Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР
17 травня, 15:08

Суспільство

Домашнє насильство під час війни: статистика лякає
Домашнє насильство під час війни: статистика лякає
Українці почнуть отримувати повістки поштою: з якого числа
Українці почнуть отримувати повістки поштою: з якого числа
Історик, який два роки воює на «нулі», дав пораду новобранцям
Історик, який два роки воює на «нулі», дав пораду новобранцям
Голови ОСББ отримали повноваження вручати повістки – постанова Кабміну
Голови ОСББ отримали повноваження вручати повістки – постанова Кабміну
У яких регіонах України найбільше ухилянтів: дані Нацполіції
У яких регіонах України найбільше ухилянтів: дані Нацполіції
Більше половини нових ФОПів в Україні відкрили жінки: який бізнес обирають найчастіше
Більше половини нових ФОПів в Україні відкрили жінки: який бізнес обирають найчастіше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Нардеп пояснив, чому в Україні є проблеми з ротацією військових
8460
Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів
7757
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
6475
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
6419
Президент Болгарії зробив скандальну заяву про війну в Україні
5993
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст

Новини

Хто замінив Гринкевичів? Форму для ЗСУ почала «шити» невідома компанія з капіталом у 10 тис. грн  
Сьогодні, 09:40
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Вчора, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Вчора, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua