Домашнє насильство під час війни: статистика лякає

За три місяці 2024 року в Україні зафіксовано понад 30,5 тис. випадків домашнього насильства

Через удари росіян по містах та селах України, втрату житла, травмування чи загибель рідних, економічні труднощі рівень емоційної напруги в суспільстві досяг критично високого рівня. Це призводить до зростання рівня домашнього насильства, розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий в авторській колонці видання «Zn».

Заступник міністра повідомив, що за минулий рік кількість випадків домашнього насильства зросла орієнтовно на 20% порівняно з 2022 роком (всього складено близько 150 тис. адміністративних протоколів). Водночас за три місяці цього року кількість громадян, які вчинили домашнє насильство, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилася на 14,2% (26 733 – 2023 року й 30 529 – 2024-го).

Протягом 2022 року за ст. 126-1 КК України 1395 громадянам повідомлено про підозру, протягом 2023-го – 2527 людям. Упродовж чотирьох місяців 2024 року 868 осіб отримали підозру. Заступник глави МВС підкреслив, що статистичну інформацію збирають лише на підконтрольних українській владі територіях.

«Враховуючи, що площа окупованих РФ територій із лютого 2022 року істотно збільшилась і кількість громадян, які виїхали за кордон, також є досить високою, зростання кількості випадків домашнього насильства проти періоду до повномасштабної війни свідчить про досить складну ситуацію в цій сфері», – зазначив він.

Драп’ятий наголосив, що динаміка зростання випадків домашнього насильства особливо помітна, якщо порівняти дані зі статистикою відносно мирного 2019 року. У той період було повідомлено про підозру 854 людям, що менше навіть за дані чотирьох місяців поточного року.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство. Загалом протягом першого місяця року було зареєстровано 435 справ про домашнє насильство, що майже вдвічі більше ніж у січні минулого року. За даними аналітиків, кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року – виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення.