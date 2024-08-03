Кросівки, шкарпетки і зубна щітка: суд арештував речі підозрюваного у вбивстві Фаріон

У підозрюваного вдома було проведено обшук

Галицький районний суд Львова наклав арешт на речі підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Серед вилученого майна – дві пари кросівок, дві пари шкарпеток, зубна щітка, ноутбук та телефон. Про це повідомляють «Українськi Новини» із посиланням на матеріали суду.

25 липня у підозрюваного вдома було проведено обшук, після якого було вилучено:

пару кросівок чорно-червоного кольоруз емблемою «climacool»;

дві пари шкарпеток білого кольору;

зубна щітка білого кольору «Parodontax»;

ноутбук «ASUSUX430U» із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору;

три флеш носія: «Kingstone 64Gb», «Kingstone 64Gb», «KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb»;

системний блок «GOODMAX»чорного кольору;

сім-картка «Лайф» з № НОМЕР_1 ;

пара кросівок «Nike» чорно-білого кольору 45 р.;

блокнот на пружинки з рукописним текстом;

банківська картка «ПриватБанк»;

ноутбук «ASER» modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;

коробка з під мобільного телефону «redmi 6»;

флеш носій «Verbatim 4Gb»;

простирадло блакитного кольору;

наволочка з подушки;

мобільний телефон марки «redmi» темно-фіолетового кольору.

фото: Українські новини

Зазначається, що клопотанням слідчого, це майно було арештовано.

Раніше поліція, у межах розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху. У ньому знайшли безліч речей, які можуть належати вбивці.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.