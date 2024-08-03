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Кросівки, шкарпетки і зубна щітка: суд арештував речі підозрюваного у вбивстві Фаріон

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Кросівки, шкарпетки і зубна щітка: суд арештував речі підозрюваного у вбивстві Фаріон
Суд Львова наклав арешт на речі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
фото з відкритих джерел

У підозрюваного вдома було проведено обшук

Галицький районний суд Львова наклав арешт на речі підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Серед вилученого майна – дві пари кросівок, дві пари шкарпеток, зубна щітка, ноутбук та телефон. Про це повідомляють «Українськi Новини» із посиланням на матеріали суду.

25 липня у підозрюваного вдома було проведено обшук, після якого було вилучено:

  • пару кросівок чорно-червоного кольоруз емблемою «climacool»; 
  • дві пари шкарпеток білого кольору;
  • зубна щітка білого кольору «Parodontax»;
  • ноутбук «ASUSUX430U» із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору;
  • три флеш носія: «Kingstone 64Gb», «Kingstone 64Gb», «KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb»;
  • системний блок «GOODMAX»чорного кольору;
  • сім-картка «Лайф» з № НОМЕР_1 ;
  • пара кросівок «Nike» чорно-білого кольору 45 р.;
  • блокнот на пружинки з рукописним текстом;
  • банківська картка «ПриватБанк»;
  • ноутбук «ASER» modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;
  • коробка з під мобільного телефону «redmi 6»;
  • флеш носій «Verbatim 4Gb»;
  • простирадло блакитного кольору;
  • наволочка з подушки;
  • мобільний телефон марки «redmi» темно-фіолетового кольору.
Кросівки, шкарпетки і зубна щітка: суд арештував речі підозрюваного у вбивстві Фаріон фото 1
фото: Українські новини

Зазначається, що клопотанням слідчого, це майно було арештовано.

Раніше поліція, у межах розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху. У ньому знайшли безліч речей, які можуть належати вбивці.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  Того ж вечора  колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї. 

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

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Теги: вбивство арешт розслідування поліція обшук Ірина Фаріон

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