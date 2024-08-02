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В Одесі вулична бійка ледь не завершилась подвійним убивством

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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В Одесі вулична бійка ледь не завершилась подвійним убивством
Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку, а ніж вилучили і скерували на експертизу
фото: Національна поліція

Подія сталася пізно ввечері у Приморському районі Одеси

Поліцейські затримали жителя Одеської області, який ледь не позбавив життя двох незнайомців. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час конфлікту на вулиці зловмисник завдав потерпілим ножові поранення і втік. Правоохоронці за лічені години розшукали фігуранта та повідомили йому про підозру у замаху на подвійне вбивство. За скоєне правопорушнику загрожує довічне позбавлення волі.

Подія сталася пізно ввечері у Приморському районі Одеси.

Учасники інциденту відпочивали окремими компаніями в одному з місцевих ресторанів, де вживали алкогольні напої. Коли двоє приятелів 32-х та 41-го року вийшли на вулицю, до них підійшов незнайомець – інший 31-річний відвідувач закладу. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший за віком громадянин почав бити двох старших ножем. Один із постраждалих став чинити опір, вдарив нападника рукою в обличчя, і той втік.

Очевидці події викликали «швидку», і лікарі госпіталізували потерпілих містян: одного – з ножовим пораненням трахеї, а другого –  з відкритим проникаючим пораненням скроневої ділянки, переломом скроневої кістки, субарахноїдальним крововиливом. 

Точний перелік тілесних ушкоджень, отриманих потерпілими, та ступінь їх тяжкості будуть встановлювати судово-медичні експерти. 

Про пацієнтів медики сповістили поліцейських. Оперативники зі слідчими відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 «по гарячих слідах» розшукали правопорушника, яким виявився житель Роздільнянського району. Він блукав містом, тримаючи при собі ймовірне знаряддя злочину.  

Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку, а ніж вилучили і скерували на експертизу.

«Що саме послугувало причиною конфлікту між чоловіками ми будемо встановлювати в вході слідства. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у незакінченому замаху на умисне вбивство двох осіб за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – розповів старший слідчий територіального підрозділу поліції Роман Задніпряний.

Нагадаємо, 27 липня, ввечері біля одного з розважальних закладів в Аркадії між компаніями незнайомців виникла масова бійка. Поліцейськими, які несли службу з охорони громадського порядку, протиправні дії були припинені. До того ж, правопорушники мали явні ознаки спʼяніння та вчинили супротив представнику влади, який намагався їх вгамувати.

Теги: Одеса бійка поліція

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