Правоохоронці Вінниччини та Одещини викрили чергову схему для ухилянтів

Поліцейські затримали водія та «туристів» у прикордонній зоні Одеської області

Чоловіки платили $6 тис. за незаконний перетин кордону

Правоохоронці завадили десятьом особам мобілізаційного віку нелегально перетнути кордон. Водія, який перевозив чоловіків, затримали та повідомили про підозру. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Викрили незаконну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області спільно зі слідчими обласної поліції.

Поліцейські встановили, що 40-річний чоловік за винагороду погодився перевезти до кордону чоловіків мобілізаційного віку.

Підозрюваний мав доставити 10 чоловіків з Вінницької до Одеської області. Після цього військовозобов'язані повинні були нелегально перетнути державний кордон. Вартість послуги становила 6000 доларів з особи.

Поліцейські затримали водія та «туристів» у прикордонній зоні Одеської області.

Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних осіб до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька обласна прокуратура. Заходи проводились спільно з 24-м прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.