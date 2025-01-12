Омбудсмен попередив про чергову шахрайську схему виманювання грошей у сімей військовополонених

В Україні з’явився новий спосіб виманювання грошей у сімей полонених військовослужбовців ЗСУ

В Україні з’явився новий вид шахрайства, спрямований на родичів військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили в полон до російських окупантів. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«До уваги членів родин військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин. Закликаю бути особливо пильними, адже шахраї можуть використовувати крайній обмін військовополоненими для власної наживи», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шахраї у соцмережах створюють акаунти, які представляють себе звільненими військовополоненими чи військовослужбовцями, які несуть службу, і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, яких «бачили» чи «мають деяку інформацію». А після цього починають просити гроші собі чи «тим, хто цим займається».

Також створюються тематичні канали у Telegram, де у членів родин військовополонених виманюють персональні дані та іншу інформацію.

«Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї! Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – додав Лубінець.

Нагадаємо, за даними «Опендабота», майже 65 тис. кримінальних проваджень за статтею «Шахрайство» було відкрито минулого року. До суду доходить кожна четверта справа.

У 2024 році було відкрито 64 978 справ про шахрайство. Це на 21% менше, ніж у 2023 році. Тоді було відкрито рекордну кількість таких справ – 82 609.

Протягом минулого року справ про шахрайство поменшало у 2,4 раза. Якщо у першому кварталі, в середньому, відкривали близько 8 тис. таких проваджень на місяць, то в останньому – лише 3,3 тис.

До суду торік дійшло 15 607 справ. Це 24% від загальної кількості відкритих справ у 2024 році. До порівняння, у 2022 і 2023 роках цей показник становив лише 18%.