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Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Актор Бред Пітт
фото з відкритих джерел

«Бред Пітт» писав жінці, що в нього діагностували рак нирки і він не має грошей на операцію, бо кошти заморожені на рахунках через розлучення з Анджеліною Джолі

У Франції телевізійна програма Sept à huit показала історію дизайнерки інтер’єру Анни, яка стала жертвою інтернет-шахрайства. Шахраї назвались Бредом Піттом і від його імені вели з жінкою переписку в соціальній мережі. «Бред Пітт» виманив у француженки 830 тисяч євро. Про це повідомляє Voici.

Повідомляється, що 53-річна Анна була одружена з мільйонером. У 2023 році під час відпочинку з чоловіком і дочкою, вона вирішила створити акаунт у соцмережах, щоб поділитися фотографіями з відпустки з гірськолижного курорту. Саме тоді до неї в соціальній мережі звернулася нібито «мати» Бреда Пітта – Джейн Етта Пітт, яка заявила, що її син потребує такої жінки як Анна.

Жінка розлучилася з чоловіком, і почала активно будувати віртуальні стосунки з актором.

Фейковий Бред Пітт швидко завоював довіру Анни. Він писав їй красиві та романтичні повідомлення, зізначався в коханні та навіть зробив подарунок – дорогі прикраси та сумки. Однак, щоб отримати подарунки, Анна мала заплатити понад 5 000 євро, щоб посилка пройшла через митницю.

Згодом шахраї почали маніпулювати почуттями Анни та повідомили, що у Бреда діагностували рак нирки, а його рахунки нібито заморожені через судовий процес з Анджеліною Джолі. Анна заплатила сотні тисяч євро за вигадані операції. «Бред Пітт» щиро дякував жінці та надсилав фотографії з лікарняної палати.

Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро фото 1

Сумніватись в реальності подій Анна почала, коли побачила справжнього Бреда Пітта з його дівчиною Інес де Рамон. Проте шахраї переконували її у зворотному.
Тільки коли вона знову побачила Бреда та Інес на фотографіях, вона зрозуміла, що стала жертвою обману. До того моменту вона вже встигла переказати шахраям 830 тисяч євро. Це були всі гроші Анни, які залишилися у неї після розлучення з чоловіком-мільйонером.

Жінка посварилася з дочкою та втратила підтримку друзів. Через глибоку депресію вона зробила кілька спроб самогубства та була госпіталізована в клініку, що спеціалізується на важкій депресії.

Сюжет викликав хвилю сарказму в соцмережах, а через масові нападки на Анну цей епізод програми Sept à huit видалили.

Нагадаємо, що у Сумах правоохоронці встановили факти злочинної діяльності псевдовійськового. 24-річному чоловіку повідомили повідозру через те, що він видавав себе за військовослужбовця і виманював гроші у волонтерів. 

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Теги: історія гроші інтернет жінка журналіст TikTok відео подарунок Бред Пітт розлучення

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